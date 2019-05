Serena Rutelli madre biologica: crollo emotivo al Gf 2019, cambiamenti in arrivo

Gf 2019, Serena Rutelli e la madre biologica: la concorrente pensierosa

Continua a far parlare di sé Serena Rutelli, non per volontà sua, chiaramente, visto che il ritorno della madre biologica è stato uno dei momenti più significativi dell’ultima diretta e sarà senz’altro un argomento che Barbara d’Urso riprenderà nella prossima puntata; Serena aveva deciso di chiudere tutti i ponti col passato lasciando anche la lettera che la madre le aveva inviato nelle mani del Gf, ma ora le cose sembra che stiano cambiando perché la concorrente continua a parlare del suo passato in modo sofferente e questo potrebbe spingerla a tornare sui suoi passi: al momento è solo una nostra impressione ma siamo sicuri che la prossima diretta ci darà ragione.

Serena mamma biologica, il crollo emotivo della figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

In confessionale Serena si è lasciata andare a un pianto liberatorio durante il quale ha raccontato che “Ci penso durante la giornata e non è facile, è stata una botta. Non riesco a perdonare, anche se un giorno avrà bisogno d’aiuto”. Ciò che ci fa più riflettere e pensare che forse Serena potrebbe avere dei ripensamenti e incontrare la mamma che l’ha abbandonata è quanto detto subito dopo, cioè che secondo lei la donna ha sofferto parecchio: “Sono sicura che dentro non sta bene e che la sofferenza c’è, però è troppo strano…”: non tutti avrebbero reagito così e, chiusa nella Casa del Gf, non è detto che la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli riesca a tenere chiusa saldamente la porta del suo passato.

Il passato di Serena Rutelli e lo sfogo sulla mamma

Anche perché la stessa Serena si è detta spiazzata da questo ritorno, quasi confusa: “Ci ho messo tanto a riprendermi e superare questa cosa. Si è chiuso tutto, ho iniziato una vita bellissima e boom: è come se mi facesse ritornare giù”. Quale che sia la sua decisione in merito Serena ha giurato che non farà mai una cosa del genere e che non tradirà mai i suoi figli: “Quando avrò dei figli – queste le sue parole prima di scoppiare a piangere e dopo un confessionale-bomba di Gennaro – gli darò tutto l’amore del mondo”. Lunedì in diretta ne sapremo senz’altro di più! Restate sintonizzati perché vi aggiorneremo su tutto!