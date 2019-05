Gennaro Lillio nel pallone al Grande Fratello 2019: la reazione alla lettera del padre

Grande Fratello, Gennaro Lillio confuso dopo la lettera del padre

La difficile storia di Gennaro Lillio è stata raccontata nel dettaglio al Grande Fratello 2019, e nelle prossime puntate ne sapremo senz’altro di più sebbene il padre abbia chiaramente detto di non voler avere un confronto televisivo. Di cosa parliamo esattamente? Per chi si fosse perso le ultime puntate del Gf o per chi non ha ancora ben capito cos’è successo esattamente al concorrente del reality show più chiacchierato d’Italia, sappiate che Gennaro ha vissuto con due donne, la mamma e la nonna, perché il papà – stando al racconto del modello – lo ha abbandonato quando era molto piccolo dopo aver chiuso la sua storia con la madre. A questa versione ufficiale, diciamo così, ieri si è aggiunta la cosiddetta “altra campana”, vale a dire la versione che Gennaro non sapeva e di cui ha appreso dopo la lettera che il padre gli ha spedito.

Gennaro, al Gf 2019 un’altra verità sulla sua storia?

Si è trattato di un messaggio intenso in cui il papà ha raccontato al figlio qualcosa che non sapeva e che ovviamente ha spiazzato Gennaro: “Finalmente – queste le parole di Lillio in confessionale durante il day time di oggi – si è fatto avanti: è vero che le versioni debbono essere ascoltate entrambe, però sta di fatto che io di mia madre mi fido ciecamente. Sapere dopo venticinque, ventisei anni che comunque c’è un’altra versione… Sto cercando di capire cos’è che manca nella mia storia, nel mio percorso che io non so”. Momenti come questo sono davvero toccanti e Barbara d’Urso, che continua a ottenere un ottimo riscontro presso il pubblico, ha senz’altro il merito di averli portate all’attenzione dei telespettatori: non è facile parlare di abbandoni in televisione, e dare spazio a chi ha vissuto in prima persona certi drammi può essere senza dubbio un esempio per chi ancora non è riuscito a superarli.

La storia di Gennaro Lillio: quale futuro per il concorrente del Gf?

Non sappiamo cosa ne sarà di Gennaro Lillio e se la sua storia sarà raccontata anche nei salotti di Pomeriggio Cinque, Domenica Live o Live – Non è la d’Urso: fatto sta che sarebbe senz’altro auspicabile perché una storia raccontata in Tv non può concludersi (o iniziare da capo, chissà) lontano dalle telecamere. Il Gf comunque è ancora lungo, quindi non è da escludere che il padre prenda coraggio e decida di riabbracciare suo figlio in diretta. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!