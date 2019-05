Gennaro Lillio, il padre torna a farsi vivo: “Chiedo rispetto per la mia privacy”

Gennaro Lillio riceve una lettera dal padre al Grande Fratello 16

Dopo 27 anni torna a farsi vivo il padre di Gennaro Lillio. L’uomo ha scritto una lettera al figlio, al momento recluso nella Casa del Grande Fratello. Una missiva letta nel corso della settima puntata del reality show e nella quale Giuseppe, questo il nome del genitore, ha pubblicamente chiesto a Gennaro di non calpestare più la sua privacy. L’uomo ha chiesto al figlio un confronto faccia a faccia senza telecamere e inviato un richiamo alla produzione affinché non si parli più delle sue faccende davanti a tutta l’Italia. Una vera e propria contestazione, come spiegato in un secondo momento da Barbara d’Urso. Gennaro, dal canto suo, ha accettato la decisione del padre e non vede l’ora di rincontrarlo per chiarire i tanti dubbi che da tempo lo attanagliano.

Cosa ha scritto il padre di Gennaro Lillio nella sua lettera

“Ciao Gennaro, sono Giuseppe, tuo padre. Non mi interessa la visibilità ma mi è sembrato giusto dirti la mia visto che mi hai tirato in ballo. Ciò che hai detto è una verità parziale di cui non sei a conoscenza. Dici che ho dei figli, ma sai di avere una sola sorella. Non ho mai tentato di recuperare il rapporto con tua madre perciò non è vero che lei ha deciso di non avere a che fare con me. Non chiedo il tuo perdono. Vorrei solo avere un confronto con voi al di fuori del contesto televisivo”, ha scritto il padre di Gennaro nella sua lettera.

Gennaro Lillio rispetta la decisione del padre Giuseppe

Barbara d’Urso ha poi aggiunto di aver ricevuto una contestazione dall’uomo: “Tuo padre ci ha inviato anche una contestazione in cui chiede rispetto per la sua privacy. Avete una cosa in comune tu e Francesca De André, non potete parlare del vostro papà”.