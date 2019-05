Francesca De André squalificata al Gf? Grave insulto a Mila, il Web in rivolta

Grande Fratello, Francesca De André insulta Mila Suarez: la Vignali la frena

Francesca De André squalificata al Gf 16? Questo è ciò che il pubblico, almeno quello del Web, si aspetta dopo gli ultimi e gravi insulti a Mila Suarez. Stasera Francesca ha usato toni e parole che superano i suoi stessi vocaboli già usati in precedenza. Valentina Vignali è stata fra i primi in Casa ad accorgersi che la situazione a Francesca sta decisamente sfuggendo di mano. Si sarà lasciata trasportare dalla gelosia? In questi giorni, infatti, Mila si è avvicinata a Erica, al contrario Francesca si è allontanata ma non per volere di Erica. Oggi pomeriggio, inoltre, Gennaro e Mila hanno avuto una lunga chiacchierata. Insomma, la De André avrà sentito il terreno mancarle sotto ai piedi? Non tralasciamo il fatto che da lunedì scorso Mila cerca un chiarimento con lei, come ha fatto con il resto dei concorrenti, ma Francesca rifiuta sempre.

Francesca De André, gravi insulti a Mila al Gf 16: il Web chiede la squalifica

Oggi hanno avuto un duro scontro, più che un chiarimento. In camera da letto, Francesca e Mila hanno litigato pesantemente e la prima si è lasciata andare forse un po’ troppo. “Povera cr…na, a me gli uomini mi vogliono non mi buttano via”, ha detto la De André prendendo in giro Mila per la sua pronuncia. Poi le due si sono attaccate su presunti difetti fisici, tra cellulite e lato B, ma quando Francesca è andata nell’altra camera ha urlato a Mila: “A scimmia!”. Un insulto che secondo il Web sarebbe razzista e per il quale Francesca De André andrebbe squalificata. Oggi più che mai viene twittato pure l’hashtag #fuorifrancescadeandré, che ormai vediamo su Twitter da settimane. Senza dimenticare che anche Gessica Notaro ha chiesto provvedimenti per la figlia di Cristiano De André. Tornando alla lite, proprio a questo punto Valentina è intervenuta per farla tacere, prima che fosse troppo tardi. “Francesca, basta. Francesca! Passi dalla parte del torto”, le ha detto la Vignali.

Francesca De André squalificata? Litiga con Mila e volano insulti pesanti

Il microfono di Francesca non si è sentito più ma si è sentita invece la Vignali urlare ancora più forte il suo nome per fermarla. Non ci è riuscita perché Francesca ha continuato: “Falsa di me..a, mi ha rotto i cogl…i”. E hanno cambiato inquadratura in regia. Il litigio non è finito qui, perché poi Francesca ha urlato altre cose verso Mila: “La gente mi vuole, tu vai a leccare il c..o. Povera sei tu, qua non ti sopporta nessuno. Puoi anche rimanere ma non ti c..a nessuno”. Valentina si è raccomandata con altri concorrenti di tenere a freno Francesca: “Ha detto delle cose che le si ritorcono contro”. In effetti, in questi giorni la De André ha parlato di schiaffi che fanno saltare la testa e di trascinamenti fuori dalla porta rossa per capelli. Riferendosi a Mila, chiaramente.

Gf 16, le previsioni di Valentina Vignali: provvedimento in arrivo per la De André?

A litigio terminato, in giardino, Valentina ha provato a fare previsioni: già immagina un video con i titoli su Francesca De André bulla lunedì in puntata, ma Barbara d’Urso ne parlerà davvero? Da settimane il Web chiede dei provvedimenti contro il comportamento di Francesca, e non solo verso Mila. Staremo a vedere cosa succederà lunedì (potrebbero vedersi anche le lacrime di Daniele Dal Moro per Martina). Certo è che nelle passate edizioni ci sono state squalifiche in casi simili a questo.

Squalifica senza aspettare lunedì. Nn è degna di rimanere . Esempio pessimo di bullismo razzista . Soprattutto x i ragazzi che guardano #GF16 — caterinavallarino (@catiavallarino1) May 11, 2019

#gf16 se il gf non prende provvedimenti contro l'offesa razzista fatta dalla de andrè a miletta io mi sa che questo gf non lo seguirò più — mila guè vi amo 😍❤️ (@rossellina941) May 11, 2019