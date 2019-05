Francesca De André, Gessica Notaro appello al Gf: “Provvedimenti, non passo sopra”

Grande Fratello, Francesca De André sul fidanzato: “Lo brucio vivo”, interviene Gessica Notaro

Sta per abbattersi una nuova bufera sul Grande Fratello 16: le parole di Francesca De André sul fidanzato Giorgio non sono passate inosservate. Il pubblico del reality show ieri sera stessa si è fatto sentire sui social protestando e richiamando attenzione. Dinanzi alle parole di Gessica Notaro gli autori non potranno di sicuro rimanere in silenzio. Tutti conosciamo la storia della giovane modella che è stata sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato. Gessica ha scelto di raccontare la sua storia per aiutare altre donne che purtroppo si ritrovano nelle sue stesse vesti. Ovviamente è contro la violenza ed è particolarmente sensibile al tema, per questo non è riuscita a rimanere in silenzio dopo le parole di Francesca.

Gf, Gessica Notaro contro Francesca De André: “Non posso passar sopra”

La De André ieri sera ha visto le foto del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, che ha smentito tutto tramite la sorella Fabrizia. Durante la diretta, Francesca tra il salotto e la cucina ha avuto un duro sfogo e le sue parole continuano a echeggiare sul Web. Frasi come “Gli do fuoco” e “Lo brucio vivo” non sono affatto piaciute, né al pubblico né tanto meno a Gessica Notaro. Per questo poco fa ha postato dei video su Instagram in cui ha spiegato di non poter rimanere in silenzio. Gessica ha detto di avere la massima comprensione verso una ragazza che scopre un tradimento e capisce il momento di rabbia. C’è un però a tutto questo: “Non posso passar sopra alle parole che sono uscite dalla sua bocca, anche solo in un momento di rabbia: ‘Lo brucio vivo’. Posso capire la rabbia del momento però se lo avesse detto a casa sua poteva andar bene. Ma in un’epoca come questa, dove succede quello che succede, sentir dire una frase del genere… La ragazza sa di essere sotto le telecamere costantemente, sa che si gioca duro e che a volte accadono cose spiacevoli”.

Gessica Notaro, appello al Grande Fratello: “Provvedimenti per Francesca De André”

Per questi motivi, Gessica chiede adesso al Grande Fratello che prendano provvedimenti verso Francesca De André. Queste le sue parole: “Come vengono presi provvedimenti nei confronti degli uomini che dicono certe cose, io chiedo per cortesia che venga preso un provvedimento anche nei confronti di questa ragazza”. La produzione darà ascolto all’appello della modella? Dopo che molte frasi forti di Francesca – e anche di Valentina Vignali – verso altri inquilini della Casa sono state ignorate, staremo a vedere cosa succederà lunedì prossimo.