Fabrizia De André ha sentito Giorgio, il fidanzato di Francesca De André

Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André è riuscita a sentire finalmente Giorgio, che qualche giorno fa si trovava a Londra per motivi di lavoro. Il ragazzo, rimasto in silenzio fino ad oggi, ha confidato alla cognata di non avere alcuna tresca amorosa e che in quelle foto pubblicate sul settimanale Oggi c’erano altre persone. A detta di Giorgio – come riportato da Fabrizia in diretta tv – la sensuale Rosi sarebbe solo un’amica di amici in comune e nulla più. Nuovi dettagli sulla vicenda sono stati aggiunti da Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv.

Riccardo Signoretti commenta le foto del fidanzato di Francesca

Riccardo Signoretti, sempre a Pomeriggio 5, ha confidato di aver rifiutato di pubblicare quelle foto del fidanzato di Francesca De André sui suoi settimanali. “Vedo tutto molto costruito”, ha sottolineato il giornalista. Che però ci ha tenuto a precisare: “Ho visto quelle foto e non le ho comprate ma posso assicurare che in quelli scatti non c’erano altre persone ma solo Giorgio e Rosi. Oggi non ha tagliato le foto“. Francesca verrà presto informata delle dichiarazioni della sorella o avrà direttamente un confronto con Giorgio?

Francesca e Giorgio: diversa la versione di Biagio D’Anelli

Nei giorni scorsi Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara d’Urso ed ex gieffino, ha dato una versione diversa della vicenda. A detta del deejay pugliese Giorgio e Rosi si frequenterebbero da settimane alle spalle della De André. Quale sarà la verità? La telenovela continua…