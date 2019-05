Il fidanzato di Francesca De André con un’altra: spuntano nuovi dettagli

Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, paparazzato insieme ad un’altra ragazza

Mentre Francesca De André è ancora all’oscuro di tutto (lo scoprirà solo nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 6 maggio), continuano ad emergere nuovi dettagli sulle foto che ritraggono il fidanzato Giorgio insieme ad un’altra. Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara d’Urso nonché ex gieffino, ha spifferato a Domenica Live di quello che sarebbe successo tra il compagno di Francesca e Rosi, una web influencer di Instagram. Stando a quello raccontato da Biagio, Giorgio e Rosi si frequenterebbero da circa un paio di settimane. Dunque, da prima che nascesse una certa simpatia nella Casa più spiata d’Italia tra Francesca e Gennaro Lillio. Per questo D’Anelli ha rigorosamente escluso la possibilità di una ripicca da parte di Giorgio.

La testimonianza di Biagio D’Anelli sul fidanzato di Francesca

“Inoltre questa Rosi è di Bergamo, quindi c’era qualcosa già prima altrimenti non sarebbe andata a Milano a vuoto”, ha aggiunto Biagio D’Anelli a Domenica Live. Che ha raccontato nuovi particolari sulla vicenda grazie alla complicità di alcuni paparazzi amici. Che, come svelato da Biagio, avrebbero assicurato che Giorgio e Rosi dopo la cena e la discoteca avrebbero dormito insieme nella casa milanese di Francesca De André. E il giorno dopo sarebbero rimasti chiusi in casa per ben tre ore e mezza prima di lasciare l’appartamento della figlia di Cristiano. Dichiarazioni che hanno sorpreso parecchio Fabrizia De André, la sorella maggiore di Francesca, che ha invitato Barbara d’Urso a raccontare tutto alla diretta interessata.

Giorgio e Francesca De André stanno insieme da un anno

Giorgio e Francesca stanno insieme da circa un anno. La De André ha conosciuto il fidanzato, che lavora nell’autonoleggio di famiglia in Toscana, solo la scorsa primavera. L’incontro è avvenuto grazie ad un’amica in comune. Per ben dodici mesi la figlia di Cristiano De André ha tenuto la sua love story segreta in modo da non ripetere gli errori del passato. Prima di entrare al Grande Fratello 16 ha voluto mettere le cose in chiaro, affermando di amare alla follia il compagno. Tanto che i due hanno già fatto le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie. Cosa accadrà ora?