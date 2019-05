Gf, Valentina critica Lemme ma fa lo stesso: Web in rivolta per frase da censura

Grande Fratello, Valentina Vignali critica Lemme ma si comporta allo stesso modo

Vi ricordate lo scontro al Grande Fratello tra Valentina Vignali e Lemme? Tutto era successo prima dell’eliminazione di Ambra Lombardo, ed era successo a causa di quest’ultima. In giardino, Lemme aveva provocato, giocato o scherzato o ciò che si vuole, con Ambra definendola “principessa del pi….o”. Il farmacista di Domenica Live aveva poi ritrattato usando “sul” e non “del”, richiamando la celebre fiaba di Andersen, ma Ambra scoppiò a piangere. La professoressa aveva interpretato in maniera diversa le parole di Lemme, leggendoci un messaggio diverso da ciò che lui voleva dare. Per questo Ambra scoppiò a piangere e in sua difesa era intervenuta proprio la Vignali. Ricorderete la sua scenata in giardino, quando ha detto: “Ci vediamo fuori, Lemme. Hai fatto piangere la mia amica”. Peccato che stanotte lei abbia avuto un comportamento decisamente simile.

Gf, Valentina Vignali come Lemme: stesso insulto di Ambra a Mila

Se aveva difeso Ambra dal “principessa sul pi….o”, ritenendole parole da non dire a una donna, come mai ha usato lo stesso termine stanotte verso Mila? In uno dei numerosi sfoghi contro l’ex fidanzata di Alex Belli, che ormai in Casa viene isolata quasi da tutti e presa di mira soprattutto da Francesca De André, Valentina ha detto: “Ma perché ste cose? Ma qualcuno le dà un po’ di pi….o per favore?”. Il video sta circolando sui social network e non piace affatto agli spettatori del Grande Fratello 16. Nelle parole di Valentina non c’è nulla di fraintendibile, come poteva essere nel caso di Lemme, eppure potrebbero passare inosservate come tanti altri attacchi della Vignali e della De André a Mila Suarez. Quest’ultima, infatti, viene addirittura accusata di furto ormai in casa.

News Gf, Valentina insulta Mila: la protesta del pubblico

Ciò che il pubblico del Gf 16 chiede a gran voce, e vi basta leggere i commenti su Twitter e Facebook per averne conferma, è un video riassuntivo di tutti gli insulti e gli attacchi che vengono fatti a Mila. E magari un richiamo ufficiale. Questo di Valentina Vignali è soltanto uno dei tanti, infatti, ma ha lasciato esterrefatto gli appassionati del programma proprio per l’incoerenza mostrata dalla cestista. Se difendi una tua amica per un termine usato, non puoi poi usarlo in prima persona contro un’altra donna solo perché quest’ultima non è amica tua.