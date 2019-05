Grande Fratello, “Mila ruba tutto”: accusa di Francesa De Andrè

Francesca De Andrè contro Mila Suarez: una nuova accusa

La stragrande maggioranza dei concorrenti del Grande Fratello 2019 trova insopportabile Mila Suarez. Francesca De Andrè non riesce proprio a trovare un punto in comune con lei e non vuole nemmeno impegnarsi a cercarlo, soprattutto dopo essersi convinta che le abbia rubato sigarette, trucchi e vestiti. Questo modo di fare di Mila (che però non è stato dimostrato) non va a genio alla De Andrè, che ha ammesso a Gennaro e Gaetano che, se dovesse un giorno scoprire che ad appropriarsi delle sue cose sia stata lei, manderebbe giù l’intera Casa. Allacciamoci le cinture: sembra ormai inevitabile lo scontro tra Francesca e Mila!

Gf news, Mila Suarez isolata? Anche Gennaro Lillio si allontana

Anche Gennaro sta cercando di allontanarsi da lei mentre Erica da lui (adesso si è scambiata delle coccole con Gianmarco). Chi starà dalla parte della Suarez? Sicuramente Lemme… ah no, è andato via! Mila si troverà presto a dover discutere con molti concorrenti del Gf 16. Ci sono state nuove critiche nei suoi confronti. E Francesca De Andrè cosa le ha detto precisamente? Non è andata tanto per il sottile. Sicuramente il nervosismo aumenterà quando lunedì apprenderà la notizia secondo cui il fidanzato si sarebbe incontrato con un’altra ragazza! Uno scoop, questo, dato direttamente da Barbara d’Urso.

Francesca De Andrè, la confessione su Mila del Gf

Ecco qual è stata la confessione di Francesca De Andrè su Mila Suarez al Grande Fratello: “Mi ha rubato le sigarette quella che fuma ogni tre secondi una sigaretta. Lo so per certo. Se la becco sul fatto, ti vedi. Io poi mi accanisco e non ne ho voglia. Mi deve almeno cinque sigarette. Sono sparite e c’era lei davanti al mio pacchetto. Mi sono anche spariti dei vestiti e delle cose. Anche i trucchi. Erano tutti nel suo beauty. Mila ruba tutto. Un giorno faccio un casino!”.