Gianmarco e Erica nuova coppia al Gf? “Non fare queste cose, pazzo!”

Nuovo amore nella Casa del Grande del Fratello 2019? Gianmarco ed Erica vicinissimi

C’è del tenero fra Erica e Gianmarco del Gf 16? Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati molto. A sorpresa. Si sono spesso confidati, ma non avevano mai dimostrato di piacersi per una ragione precisa: lui era cotto di Ivana Icardi – che però è uscita ritornando tra le braccia del fidanzato -, lei invece prova una forte attrazione per Gennaro Lillio. Quest’ultimo non ha nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente. Erica ha confessato a Gaetano che si sta allontanando da Gennaro perché il suo carattere non la convince affatto… Ha detto tutto questo perché non riceve le attenzioni che vorrebbe ricevere?

Gf news, Gianmarco fa impazzire Erica

Gennaro ha ammesso che Erica a letto è “natura morta”, ma questa confessione non ha turbato minimamente la giovane tatuata, che adesso si coccola con Gianmarco Onestini. C’è davvero dell’interesse reciproco? Il ragazzo le ha fatto dei grattini che sono stati largamente apprezzati: “Ne hai fatte innamorare tante? Gianmarco, non le fare queste cose! Ma sei pazzo”. È innegabile che il fratello di Luca Onestini la guardi con occhi diversi. Gennaro non ci ha dato tanto peso: ieri si è lasciato andare a una lunga confessione sul padre.

Erica ha dimenticato Gennaro o è segretamente innamorata? La confessione

Mentre Cristian ha altro da dire su Guendalina Tavassi, Erica ha ammesso di non essere veramente interessata a Gennaro Lillio: “Basta con questa storia, siete ridicoli. Fisicamente mi piace, però se dopo vedo come ragioni… non ci siamo. Non mi interessa niente. Ma zero proprio! Non mi chiamo Mila Suarez. Io la notte non penso a Gennaro. Ma stiamo scherzando? In altre edizioni sono nati degli amori veri. Ma lui… no grazie”. Adesso c’è Gianmarco Onestini fra i suoi pensieri?