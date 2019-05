Grande Fratello, Cristian su Guendalina Tavassi: “Lei fa business!”

Diretta Grande Fratello, Cristian Imparato attacca di nuovo Guendalina Tavassi

Dopo l’incursione nella Casa del Grande Fratello 2019 di Guendalina Tavassi, l’ex idolo di Io Canto Cristian Imparato ha speso delle parole su di lei: è convinto che lo abbia attaccato solo per fare show, per mettersi in mostra e far parlare di sé. Guendalina è entrata al Gf 16 per parlare di una relazione che Cristian avrebbe tenuto nascosto e per avere da lui conferma di alcuni ritocchini estetici. Cose futili, per il cantante, che ha ammesso a Kikò Nalli e a Serena Rutelli che non capisce proprio come si possono avanzare delle accuse del genere, di poca importanza. Guendalina Tavassi di certo non resterà in silenzio dopo le ultime parole di Cristian Imparato.

Cristian Imparato, ritocchini e fidanzati segreti? Parla lui

“Non ho nascosto cose importanti, storie serie, un amore importante che ho tenuto nascosto o un grande gossip. Reale. Tu l’hai fatto a scopo terapeutico. Secondo lei dovevo parlare prima delle punturine all’acido ialuronico… ma se l’ho già detto un mese fa!”. Durante l’ultima diretta, Guendalina e Cristian se ne sono dette di tutti colori e il litigio è anche degenerato… Barbara d’Urso è persino intervenuta per calmare il cantante.

Guendalina e Cristian, amici dopo il Grande Fratello?

Ma l’invettiva di Cristian nei confronti della Tavassi non finisce qui (anche la Canessa e la De Andrè non si sono risparmiate parlando di tradimenti e non solo): “Ha detto che non l’hanno pagata quando è andata nei salotti. Che bugiarda! Ma perché sei così falsa? Posso capire che vuoi fare lo show, che vuoi fare i teatrini perché è l’unica cosa che le riesce bene ma falli con la verità dalla tua parte!”. Mentre Martina e Daniele si allontanano, Kikò Nalli ha detto a Cristian qualcosa che fa riflettere (e allo stesso tempo sorprende): “Secondo me ci potrebbe essere un avvicinamento. L’ho vista più dolce nei tuoi confronti questa seconda volta”.