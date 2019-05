Grande Fratello, Martina e Daniele: “Pensi solo alle telecamere!”

News Gf, nuovo confronto fra Martina e Daniele

Martina e Daniele del Gf 16 si piacciono. Ma non stanno facendo chissà quali passi in avanti. Lui studia continuamente la ragazza, la quale ha ammesso di non riuscire a sentirsi sé stessa al cento per cento davanti alle telecamere. Al Grande Fratello 2019, c’è stato un nuovo confronto fra i due: sembra proprio che Martina Nasoni abbia cancellato, con un colpo di spugna, tutto quello che lo pseudo-fidanzato ha detto di lei (che è troppo piccola). Lei è convinta a voler portare avanti la loro frequentazione, lui vive alla giornata, senza voler progettare il futuro. Dureranno poco nella Casa più spiata d’Italia o avranno una storia che sorprenderà tutti?

Grande Fratello, l’accusa di Martina a Daniele

Ci sono state coppie, nelle varie edizioni del Grande Fratello, sulle quali nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato; e invece sono durate, il loro amore si è rafforzato col tempo e alcune hanno avuto persino un figlio. Non sappiamo se Daniele e Martina avranno la stessa fortuna, visto che hanno continui attratti. La nuova discussione è nata per delle parole dette dalla “ragazza col cuore di latta” a Daniele: “Te la tiri tanto, Dani. Fai tanto il grosso”.

Daniele non accetta le critiche? La reazione inaspettata

Daniele, che mai accetta le critiche, le ha risposto in questo modo: “Tu pensi solo alle telecamere per come rispondi, per come parli. Io sono convinto che non sei così. Ma non lo fai in cattiva fede. Non sei naturale, forse sei in imbarazzo. Io come parlo qua, parlo fuori. Sono sempre così. Sono molto bravo a capire queste cose”. Non sono gli unici protagonisti di questo Gf: scopriremo presto quello che vorrà davvero fare Serena Rutelli nei confronti della madre biologica e anche se la storia tra Ambra e Kikò durerà una volta terminata l’esperienza televisiva, dopo le lacrime versate dal parrucchiere per i figli.