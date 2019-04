Serena Rutelli, la verità sulla lettera della mamma biologica dopo la diretta del Gf

Grande Fratello, Serena Rutelli chiude col passato

Le parole di Serena Rutelli in diretta sulla lettera inviatale dalla mamma biologica hanno forse messo un punto al passato difficile della ragazza, visto che la concorrente del Grande Fratello 2019 ha deciso di non approfondire nulla e di non rivedere nessuno: un discorso condivisibile perché Serena è cresciuta con Barbara Palombelli e Francesco Rutelli che sono stati e sono nei fatti i suoi veri genitori. Non sappiamo se manterrà il punto nelle prossime puntate e se non avrà un confronto con la madre fino alla fine della trasmissione ma è certo che per il momento l’estetista del Gf non ha alcuna intenzione di riaprire parentesi della sua vita chiuse con tanto dolore e tanta sofferenza.

Le parole di Serena Rutelli dopo la lettera della madre biologica

“Quando ho visto le foto e la lettera – queste le parole di Serena in confessionale – ho avuto un impatto di gelo e di distacco. Non ho proprio intenzione di vederla perché da parte mia la cosa è proprio chiusa”. Nessuna speranza insomma per la mamma che ha confessato di averla abbandonata per motivi molto seri in questa lettera che ieri ha davvero fatto discutere per i suoi contenuti. Serena al momento sembra tranquilla, molto di più di Francesca De Andrè che pure ha una situazione familiare difficilissima alle spalle, e a quanto pare è intenzionata a godersi il suo Grande Fratello senza versare lacrime per chi l’ha fatta soffrire per anni e anni.

Un bell’esempio al Grande Fratello 2019

Ieri Barbara d’Urso è riuscita a confezionare una puntata perfetta, un po’ troppo lunga, raccontando anche storie belle ed esemplari come questa: a prescindere dalla sua decisione infatti Serena Rutelli è l’esempio di una ragazza che è andata avanti nonostante tutto, tra l’altro senza abbandonare mai sua sorella, e aiutata a un certo punto della sua vita da due persone di valore che hanno dimostrato a tutti quanto un’adozione possa cambiare drasticamente l’esistenza di un essere umano.