Kikò scoppia in lacrime per i figli al Grande Fratello 2019: c’entra Ambra

Kikò Nalli, lo sfogo sui figli al Grande Fratello 2019

Kikò sta diventando pian piano uno dei protagonisti del Grande Fratello di Barbara d’Urso perché la cotta per Ambra Lombardo lo sta riempiendo di dubbi e sta facendo venir fuori anche la sua parte più fragile; finora avevamo visto soprattutto il lato caratteriale più giocoso dell’ex di Tina Cipollari ma nelle prossime ore non si parlerà che del suo sfogo in confessionale e delle lacrime versate per i figli: ricordiamo infatti che Kikò e Tina sono genitori di tre splendidi bambini che stando al racconto del papà sarebbero molto gelosi di lui. Ma veniamo subito al dunque.

Lacrime per Kikò al Gf: il messaggio ai figli e le parole d’amore ad Ambra

Durante il confessionale Kikò ha spiegato di avere un rapporto molto stretto con loro e che ha paura che avendolo visto baciarsi con Ambra abbiano reagito male. “Per voi – ha detto a un certo punto del suo sfogo – farò di tutto fino all’ultimo giorno della vita”. Tra le lacrime l’ex marito di Tina ha fatto intendere che si è sacrificato moltissimo per la sua famiglia negli ultimi anni e che ha “ancora tanto da dare e da ricevere. Ambra è stata una delle cose più belle che non mi succedevano da anni; quando l’ho vista ho pensato che la mia vita potesse ricominciare”; sembra evidente insomma che Kikò voglia riprendere in mano la sua vita e andare avanti.

Kikò e Ambra, una storia che farà molto discutere

Su Ambra ha detto parole fortissime e altrettanto belle che sicuramente saranno riprese nella prossima puntata assieme agli altri confessionali di cui è stato protagonista: ricordiamo che anche ieri lo sfogo di Kikò ha fatto molto parlare il popolo del Web, così come sta facendo ancora discutere la reazione di Tina Cipollari a quanto sta accadendo tra l’ex marito e la professoressa. E ce ne saranno ancora di cose, visto che tra un confessionale e l’altro di Kikò probabilmente questa settimana assisteremo all’atteso ritorno di qualcuno nella Casa. Siete pronti?