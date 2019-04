Kikò si sfoga col Gf dopo il bacio con Ambra: l’ex di Tina Cipollari pensieroso

Grande Fratello, Kikò e Ambra innamorati: l’ex di Tina Cipollari senza parole

“Pensieroso” forse non è il termine più adatto, visto che Kikò Nalli in realtà è al settimo cielo dopo il bacio con Ambra Lombardo; è vero però che l’ex marito di Tina Cipollari ha chiesto più volte al Grande Fratello 2019 se fosse tutta una presa in giro: non era proprio scettico ma ha comunque mostrato qualche perplessità sul fatto che Ambra avesse lasciato su due piedi il suo ragazzo dopo aver conosciuto lui. L’amore è amore, caro Kikò, e proprio tu dovresti ricordare come hai iniziato a conoscere Tina! Per chi non lo sapesse: lui era corteggiatore di Zahida Ali a Uomini e Donne ma iniziò a frequentare in gran segreto la Cipollari, che era opinionista, fino a quando entrambi non dissero tutto in trasmissione.

Kikò perplesso: “Ma è vero tutto questo o mi state prendendo in giro?”

Tra Kikò e Ambra le cose sono andate diversamente ma il parrucchiere più famoso d’Italia sembra cotto al punto giusto, come lo era un bel po’ di anni fa. “Ma è vero tutto questo – così ha iniziato il confessionale post-diretta – o mi state prendendo in giro? Non me lo aspettavo, te lo dico in tutta sincerità”. “Sapevo – ha poi aggiunto – che c’era una sorta di empatia, però che lasciasse tutto… Vuol dire che ho colpito! Dentro la mia testa è andato tutto un po’ full!“; Kikò ormai è un cavaliere innamorato, di cui tra l’altro sentiremo parlare parecchio: siamo sicuri che Barbara d’Urso e tutto il suo team autoriale non si lasceranno sfuggire, giustamente, la ghiotta occasione di farli incontrare per tenere alta l’attenzione del pubblico!

Il futuro di Kikò e Ambra al Gf 2019

“Al vero amore è impossibile rimanere impassibili”, così Gianmarco Onestini ha commentato il lungo bacio tra Ambra e Kikò, forse deluso per quello che è invece accaduto a lui: non sappiamo se si tratti di vero amore ma che a lui lei piaccia da impazzire ci sembra evidente! Quale sarà il prossimo capitolo di questa saga appena iniziata?