Gianmarco Onestini, cos’ha fatto dopo eliminazione Ivana: reazione inattesa

Grande Fratello, Gianmarco Onestini e Ivana Icardi: è stato tutto un fraintendimento

Tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi secondo molti stava nascendo qualcosa al Grande Fratello 2019; in diretta però entrambi hanno smentito tutto, anche alla presenza del calciatore Luis Galesio che stava quasi per finire in lacrime in puntata in quanto innamoratissimo di lei: Gianmarco e Ivana hanno sminuito i loro avvicinamenti e le attenzioni che si riservavano quotidianamente e lei, una volta tornata in studio, ha voluto dare soltanto un saluto generale evitando la richiesta di Barbara d’Urso di parlare soltanto con Gianmarco. Oggi il fratello di Luca Onestini ha messo definitivamente un punto ai gossip sul suo conto con un confessionale breve ma chiaro.

Le parole di Gianmarco dopo l’eliminazione di Ivana dal Gf 2019

Gianmarco infatti ha detto che “Forse è stato meglio così” riferendosi all’eliminazione di Ivana: perché è stato meglio? A cosa sta pensava Gianmarco quando parlava col Grande Fratello? Forse se Ivana non fosse stata eliminata si sarebbe affezionato ancor di più a lei? La risposta non la sapremo mai, visto che ora Onestini junior vivrà lontano da Ivana e avrà modo di avvicinarsi alle altre ragazze, sempre che lo volesse, chiaramente (noi speriamo di no, a dirla tutta, perché è molto meglio brillare di luce propria che formare coppie che nel giro di qualche mese, fatta eccezione per qualcuno, finiscono per litigare e dirsene di ogni).

I concorrenti non credono alla sola amicizia di Ivana e Gianmarco

Al Grande Fratello 16 comunque si è continuato a parlare molto del loro rapporto anche dopo la diretta di ieri: Valentina Vignali ad esempio si è detta sorpresa del comportamento di Ivana e certa che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia; se Gianmarco però non ha voluto cavalcare i pettegolezzi e ha preferito metterci una pietra sopra sarebbe il caso che lo facessero anche tutti gli altri, soprattutto ora che la Icardi ha lasciato la casa dopo una puntata movimentatissima. Quale sarà il prossimo capitolo di tutta questa storia?