Le 5 coppie del Grande Fratello che hanno avuto un figlio

Figli concorrenti Grande Fratello: tutti i nomi delle coppie

Quali sono le coppie del Grande Fratello che hanno avuto un figlio? Nel corso delle diverse edizioni, alcuni concorrenti hanno scoperto l’amore: sono nate storie che sono durate un battito di ciglia, altre anni, altre continuano a resistere a ogni tipo difficoltà. C’è anche chi è diventato genitore: i sentimenti possono essere sinceri anche nei reality show e a testimonianza di questo ci sono diverse coppie del Gf che hanno avuto un bambino. La prima coppia del Grande Fratello che ha ricevuto la visita della cicogna è stata quella formata da Carmela Gualteri e George Leonard; gli ultimi che sono diventati genitori sono invece Martina Pascutti e Patrick Ray Pugliese. Di seguito troverete tutti quei concorrenti del Grande Fratello che hanno avuto un figlio.

1. Giovani Masiero e Francesca Rocco del Grande Fratello 13

Sono stati duramente criticati al Grande Fratello: in pochi credevano alla loro storia d’amore. Col tempo, però, sono riusciti a entrare nel cuore dei telespettatori e a diventare tra le coppie del Gf più amate. Si sono sposati a Verona il 30 aprile 2016 e hanno avuto una figlia, Ginevra: l’annuncio della nascita della piccolina era stata fatta a Verissimo. I due continuano a stare ancora insieme. Sono riusciti a superare indenni un periodo di crisi. E adesso tutti i fan si chiedono: a quando il secondo figlio?

2. Patrick Ray Pugliese e Martina Pascutti del Grande Fratello 12

Precisiamo subito che Patrick è diventato famoso grazie all’edizione numero 4 del Gf, ma ha partecipato anche alla 12esima, quella in cui abbiamo rivisto alcuni volti noti del reality ripescati direttamente dalle precedenti edizioni. Nel 2012, ha incontrato Martina nella Casa più spiata d’Italia ed è sbocciato l’amore. Hanno continuato ad amarsi anche lontani dalle telecamere. Nel 2013 è nato il figlio Leone. Purtroppo la loro favola è finita da qualche anno: Patrick ha annunciato a Pomeriggio 5 di essersi fidanzato di nuovo e che la sua fidanzata è bellissima.

3. Pietro Titone e Ilaria Natali del Grande Fratello 11

Non si sono conosciuti al Grande Fratello, Pietro e Ilaria. Il ragazzo era entrato a far parte del cast sin dall’inizio: si era avvicinato molto a Guendalina Tavassi e questo aveva fatto allarmare la sua fidanzata… Ilaria! Sì, i due avevano una storia già al di fuori della Casa più spiata d’Italia. Dopo l’esperienza televisiva, il loro amore si è rafforzato e hanno avuto una figlia: Camilla. Il 2 giugno 2017 sono convolati a nozze.

4. George Leonard e Carmela Gualtieri del Grande Fratello 10

Una passione esplosa al Grande Fratello, ma che poi si è spenta dopo quattro anni di fidanzamento. George aveva lasciato la sua fidanzata Carla per poter avere una relazione all’interno della casa con Carmela. Amore a prima vista, un amore che li ha portati a essere genitori di Violante. Una piccola curiosità: con Carla, George aveva avuto un figlio di nome Dan. Adesso non stanno più insieme. Abbiamo visto George l’ultima volta in Tv nella trasmissione Alta infedeltà mentre Carmela è stata pizzicata, anni fa, con sua figlia a Ibiza.

5. Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti del Grande Fratello 4

La prima coppia del Gf che ha avuto un figlio è stata quella formata da Katia e Ascanio. Si sono conosciuti nel 2004 nella Casa più spiata d’Italia, si sono sposati il 30 aprile 2005, hanno superato una crisi e hanno messo in piedi una bellissima famiglia: Matilda e Tancredi sono i loro bambini. Continuano a essere molto uniti, anche se si è parlato di tradimento a Vieni da me.