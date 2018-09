Katia e Ascanio: tradimenti dopo 14 anni insieme? Applausi per il gesto di lei

Katia e Ascanio del Grande Fratello a Vieni da me di Caterina Balivo parlano del loro matrimonio

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono tornati in tv. La coppia del Grande Fratello 4 è stata ospite della seconda puntata di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Katia e Ascanio hanno parlato della loro lunga relazione che, nata nella Casa di Cinecittà, va avanti ormai da 14 anni, di cui 13 di matrimonio. Ad una domanda scottante della Balivo, Katia ha replicato in maniera schietta e sincera, ricevendo subito l’applauso del pubblico presente in studio. “Ci sono mai stati tradimenti?”, ha chiesto la conduttrice. Ascanio e Katia hanno negato ma la Pedrotti ci ha tenuto a ribadire che non è minimamente interessata a “fare le corna” a Pacelli. “Mio marito mi piace tantissimo, mi piace tutto di lui. Perché dovrei tradirlo?”, ha fatto sapere Katia. Un’affermazione che ha subito ricevuto il favore positivo dei telespettatori, di certo non abituati a sentire frasi del genere dopo tanti anni di matrimonio.

La nuova vita di Katia e Ascanio dopo il Grande Fratello

Insieme dal 2004, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono sposati dal 2005. Hanno due figli, Matilde e Tancredi, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2013. La loro è una famiglia serena e felice e Katia non manca di aggiornare il suo profilo Instagram con teneri e dolci scatti di famiglia. Nonostante la grande passione, la loro storia ha subito qualche momento di crisi, di quelli che capitano un po’ a tutti. A confessarlo è stato il nipote di Papa Pacelli, in un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair nel 2011. “Io ero nervoso perché il lavoro era fermo, Katia era assorbita dalla bambina: si sa, quando una donna diventa madre l’uomo sparisce” aveva fatto sapere Ascanio, che è riuscito però poi a ritrovarsi con la donna della sua vita e mettere così in cantiere un secondo figlio, il piccolo Tancredi.

Che lavoro fanno Katia e Ascanio del Grande Fratello

Dopo il Grande Fratello, Katia e Ascanio hanno cominciato a lavorare in tv. Pacelli non ha però abbandonato l’attività di maestro da golf, mentre la moglie si è data da fare sui social network, dove è diventata una web influencer molto apprezzata. Inoltre Katia ha di recente preso parte al programma di MTV Mamma che Riccanza.