Gf, Gennaro e Erica confessione notturna: “A letto con me…”

Gennaro ed Erica, la passione è sempre più forte al Grande Fratello? Mila Suarez resta a guardare

Tra Erica e Gennaro del Gf c’è una forte attrazione. È palese. Ma nessuno dei due ha ancora fatto un passo decisivo verso l’altro: l’ex di Lory Del Santo vorrebbe che sia lei a dargli dei segnali precisi mentre la ragazza attende un serio corteggiamento. Chissà cosa ne penserà Mila Suarez di tutto questo; lei che è ormai cotta a puntino! Gennaro si trova infatti tra due fuochi: da una parte c’è Erica, che aspetta silenziosa la prossima mossa di Gennaro e di tanto in tanto gli lancia delle frecciatine; dall’altra c’è Mila, che vorrebbe qualcosa di più serio col giovane tutto muscoli, che però non ha assolutamente intenzione di avere storie d’amore all’interno del Grande Fratello 2019. Almeno per il momento. Vuole essere libero di fare ciò che sente.

Gf gossip, ex fidanzati di Erica: le confessioni della ragazza

Se durante l’ultima diretta Gennaro aveva fatto intendere di avere un legame più profondo con Mila Suarez, nella notte invece abbiamo capito altro. Cos’è successo precisamente? Gennaro ha spiegato quello che è accaduto sul letto con Erica, fierissima della linea che ha deciso di seguire. Tutto è cominciato da una confessione della ragazza sui suoi ex fidanzati: “Non ho lo sguardo come dico io struccata. Lo so, mi dicono tutti che sto meglio struccata. Me lo hanno sempre detto anche i miei ex: pensavo che mi volessero struccata perché almeno gli altri non mi avrebbero guardata. Per loro dovevo stare ferma così e coperta fino al collo”.

Gennaro su Erica: “A letto con me eri natura morta”

Stiamo conoscendo vari lati del carattere di Gennaro Lillio (avete letto cos’ha detto sul fratello gemello?) e, tra le sue caratteristiche precipue, c’è senza dubbio quella di saper conquistare alcune ragazze della Casa. Quelle che gli interessano di più. Erica, però, non vuole cedere al suo fascino, come ha fatto capire perfettamente Gennaro con questa confessione: “Tu da single sei natura morta. A letto con me eri natura morta, sì”. Questa è stata la controbattuta di Erica: “Certo, non devo essere io… Buongiorno”. Nuove coppie stanno nascendo al Gf 16, altre nasceranno; ma non mancano mai anche notizie sulle storie famigliari di alcuni concorrenti: ad esempio Serena Rutelli ha scoperto tutta la verità sulla madre biologica.