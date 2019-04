Gennaro messo alle strette al Gf: Mila ha la meglio su Erika

Gennaro al Grande Fratello sceglie Mila: smentita la notte di passione tra i due

Della vicinanza tra Gennaro e Mila al Gf si è molto parlato in questi giorni. I telespettatori più attenti, specie quelli che non si perdono un minuto della diretta, hanno notato una certa vicinanza tra i due concorrenti nella notte. Cosa è successo tra Mila e Gennaro? Anche se le loro dichiarazioni hanno spesso fatto pensare a una forte passione sotto le coperte, entrambi stasera in prima serata hanno smentito la cosa. Mila ha anche sminuito la sua gelosia nei confronti di Erika, ragazza alla quale Gennaro si era molto avvicinato al Grande Fratello. Tra Erika e Gennaro, dunque, c’è solo un’amicizia. Quando però al gieffino è stato chiesto chi, tra le due donne, avrebbe voluto salvare alla nomination, il napoletano ha avuto non poche esitazioni prima di scegliere Mila.

Grande Fratello, Gennaro prende posizione: la scelta di salvare Mila

Gennaro al Grande Fratello ha perso la testa per Mila o è Erika la donna a cui è interessato veramente? Ebbene stasera, messo alle strette da Barbara d’Urso, quando il ragazzo ha dovuto scegliere una delle due, è su Mila che è ricaduta la sua decisione. Se e qualora Gennaro avesse avuto il potere di salvare una delle due dalla nomination, (potere che poi non gli è stato concesso), lui avrebbe fatto continuare a Mila il percorso all’interno della Casa. Quelli che avevano ancora qualche dubbio su questo triangolo amoroso, dunque, hanno avuto delle risposte stasera. Qualcosa ci dice però che della cosa, nei prossimi giorni, si tornerà a parlare.

Ivana Icardi eliminata dal Gf: Cristiano Malgioglio protesta

A lasciare la Casa del Gf stasera è stata Ivana Icardi. Sia Mila che Erika si sono salvate e la cosa non è andata giù a Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è stato fino ad ora un fan accanito di Ivana al Gf e vederla uscire (dopo il confronto con il fidanzato) lo ha mandato in escandescenze.