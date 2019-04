Luis Galesio e Ivana Icardi insieme al Gf: Onestini protesta, Barbara sbotta

Grande Fratello: il faccia a faccia tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini

Questa sera al Grande Fratello non si poteva non parlare del feeling sospetto tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini nella Casa. Durante la diretta il pubblico presente in studio e quello da casa ha potuto assistere al primo confronto tra i due concorrenti e Luis Galesio, il fidanzato di lei. Ivana e Gianmarco, comunque, si sono subito prodigati a smentire ogni tipo di flirt in corso. A questa versione dei fatti, inoltre, ha creduto anche Luis (che ha perdonato la sua fidanzata). Quello che c’è stato tra Ivana e Onestini al Gf ha fatto molto soffrire Galesio. Entrambi, però, hanno ribadito di essere semplicemente amici. Per questo motivo Onestini, quando gli è stato chiesto di assistere all’imminente chiarimento tra la sorella di Icardi e il suo fidanzato, ha protestato apertamente contro questa decisione del Grande Fratello (ed infastidendo non poco la conduttrice).

Luis Galesio e Ivana Icardi si riabbracciano al Gf: Onestini protesta e Barbara d’Urso interviene

Luis Galesio è stato definito stasera da Ivana Icardi come “L’uomo più importante della sua vita”. Venire a sapere che fuori dalla Casa del Gf molti avevano parlato di lei e di Onestini come una possibile coppia, dunque, ha messo molto in difficoltà la sorella di Icardi. Sia lei che Gianmarco hanno negato ogni tipo di coinvolgimento sentimentale. Onestini, come anticipato, si è parecchio infastidito quando il Gf gli ha chiesto di incontrare (anche lui) Luis. “Io che c’entro? Non si vedono da un sacco di tempo, è giusto che stiano loro due da soli, io non c’entro nulla”, ha esordito dicendo. Le sue proteste, però, hanno indispettito la d’Urso che, in un attimo, ha rimesso a posto il su concorrente.

Barbara d’Urso contro Gianmarco Onestini: lo sfogo al Grande Fratello

Quando Gianmarco Onestini ha chiesto di lasciare Ivana e Luis soli, affermando di non avere avuto nessun momento romantico con Ivana nella Casa (non tale da poter far pensare ad un triangolo amoroso tra di loro), è stato subito zittito da Barbara d’Urso. “Il Grande Fratello ha deciso così visto che vi strusciavate tu e Ivana”, ha detto a chiare lettere la conduttrice. “Tu sei all’interno della Casa e le decisioni lì per te li prendiamo noi”, ha poi aggiunto la stessa quando il Onestini ha continuato a protestare.