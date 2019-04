Grande Fratello, Gianmarco e Ivana: imbarazzo nella notte

Gianmarco e Ivana news, confronto nella notte: cosa c’è davvero tra i due concorrenti del Gf 16?

È ormai sotto gli occhi di tutti la grande intesa che c’è fra Ivana e Gianmarco del Grande Fratello 2019. Il ragazzo ha preso una mezza-cotta per la sorella di Mauro Icardi e non lo nasconde affatto; Ivana, per contro, manifesta meno candidamente quello che prova davvero, visto che ha una relazione con un calciatore fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Non sappiamo se Ivana vorrebbe costruire qualcosa di serio con lui, fatto sta che non gli è per nulla indifferente. Magari lo considera (già?) un vero amico, del quale fidarsi ciecamente. Gianmarco, però, non vuole solo un’amicizia. La guarda con occhi diversi negli ultimi giorni.

Gossip Grande Fratello, l’imbarazzo di Ivana Icardi

Questa notte Gianmarco Onestini ha voluto un confronto con Ivana Icardi. Senza perdere altro tempo, le ha chiesto: “Fra me e te è cambiato qualcosa?”; Ivana ha tentato di soffocare dei sorrisini (e l’imbarazzo!) e, dopo aver ordinato le sue idee – ne frulleranno tantissime nella testa da quando ha messo piede al Gf 16 – gli ha risposto in questo modo: “Ora siamo più amici”. Una frase che non ha convinto Gianmarco, tantomeno i telespettatori, che vorrebbero anche scoprire il segreto di Serena Rutelli di cui ha parlato Barbara d’Urso.

Fidanzato Ivana Icardi: interverrà nella prossima puntata del Gf?

Gianmarco le ha confessato che non capisce quello che dice e che non sa proprio cosa prova nei suoi confronti. Ivana preferisce rimanere vaga, non vuole dare una definizione precisa al loro rapporto. A seguito di questa vicinanza tra i due concorrenti del Grande Fratello, potrebbe intervenire il fidanzato di Ivana Icardi, soprattutto se la ragazza dovesse confessare di essere confusa.

Anticipazioni Grande Fratello 2019

Caso ha voluto che, qualche anno fa, al Grande Fratello Vip, Luca Onestini – il fratello di Gianmarco – si fosse innamorato di una ragazza di nome Ivana all’interno della Casa. Proprio come quella che sta entrando nel cuore di Gianmarco! Luca e Ivana adesso stanno facendo passi importanti e ovviamente fanno continuamente il tifo per Gianmarco. Nella puntata del Gf 16 di lunedì 29 aprile 2019 scopriremo sia se il rapporto dei due ragazzi si è evoluto sia se Jessica Mazzoli potrà ritornare nella Casa.