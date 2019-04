Luca e Ivana, foto a letto e scambio di messaggi stupisce i fan

By

Luca e Ivana oggi, l’amore continua a essere forte?

Il Grande Fratello Vip ha permesso a Ivana e Luca di conoscere l’amore vero, quello con la “a” maiuscola. Hanno coltivato il loro sentimento e adesso possono dire con certezza che sono fatti l’una per l’altro. Su Instagram compaiono sempre insieme: con le ultime stories, abbiamo capito che stanno trascorrendo delle bellissime giornate, spensierate e prive di impegni lavorativi. Luca Onestini – che continua a essere un simpatico speaker radiofonico – ha fatto a sorpresa una dedica d’amore alla sua fidanzata, pubblicando un foto che ha stupito i follower; anche Ivana ha pubblicato uno scatto molto simile a quella dell’ex tronista e i commenti dei fan si sono sprecati!

Foto Ivana e Luca a letto e messaggi d’amore

La foto di Luca e Ivana a letto ha ricevuto una miriade di cuoricini e innumerevoli commenti stra-positivi. A rendere il tutto ancora più speciale, la frase scritta da Onestini: “Esistono attimi che vorresti durassero in eterno. Quelli in cui il cuore batte forte e il tempo rallenta. Ci sono occhi accoglienti e anime profonde, destini che si uniscono e vite che si intrecciano. Ci siamo noi che, per alcuni aspetti, sembriamo arrivare da un pianeta lontano. Allora stringimi la mano e partiamo. Ti amo”. Una dedica stupenda dopo un traguardo importante che hanno tagliato insieme.

Coppie Grande Fratello Vip: news e curiosità da non perdere

Ivana Mrazova non ha voluto essere da meno. Anche lei gli ha scritto una frase: “Sono pazza di te. Guardami sempre così”. Un’altra conferma che il loro amore non è stato scalfito da nessun momento difficile e che si è rafforzato col tempo. Ci sorprenderanno presto con notizie su matrimonio e figli? Intanto un’altra coppia del Grande Fratello sta facendo tanto parlare: Francesco Monte e Giulia Salemi hanno lasciato l’Italia… ma come sta davvero l’influencer?