Francesco e Giulia, lei sta davvero meglio? Le ultime novità dalla California

Giulia Salemi salute: sta davvero bene? Volata in California con Francesco Monte dopo alcuni gravi problemi

Come sta Giulia Salemi? Sappiamo che ha dovuto attraversare un periodo non proprio semplice: ha avuto dei problemi di salute che hanno preoccupato molto, ma per fortuna adesso sembra essere tutto risolto. Giulia, non proprio al massimo delle forze, ha deciso di lasciare l’Italia col suo Francesco Monte per volare in California. Ha preso parte al Coachella 2019, il festival sulla bocca di tutti, anche perché quest’anno c’è stata una massiccia affluenza di fashion blogger, ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e attori. Non manca proprio nessuno! Nemmeno Cecilia Rodriguez, vecchia fiamma del bel Monte.

Foto Giulia Salemi al Coachella 2019: ecco come sta la fashion blogger

Dopo aver spiegato di non essersi ripresa al 100%, Giulia Salemi ha pubblicato una foto su Instagram con cui abbiamo capito che il peggio è passato. Ecco cosa ha scritto ai suoi follower: “The magic of the desert.

E come dalle storie dell’altro giorno, ecco l’attesissimo scatto con le pale eoliche. Dai, ne è valsa la pena essere abbandonati in mezzo al nulla. Che dite?”. Immancabili i commenti dei fan, che crescono di giorno in giorno: la sua esperienza al Grande Fratello Vip le ha permesso di entrare nel cuore di migliaia di persone.

Francesco e Giulia news: hanno incontrato Ignazio e Cecilia in California?

Giulia Salemi ha pianto a Verissimo, ma adesso è al settimo cielo. Al suo fianco c’è Francesco Monte, col quale sta passando delle indimenticabili giornate. Chissà se hanno incrociato Cecilia e Ignazio… anche loro sono presenti al festival! Grandi assenti – oltre a Chiara Ferragni e a Fedez – Luca Onestini e Ivana Mrazova: non sono volati in California, preferendo pubblicare delle foto che hanno lasciato senza parole i loro follower!