Francesco Monte e Giulia Salemi, aggiornamenti salute: “Siamo ko”

Salute Giulia Salemi: la febbre è scesa e come sta adesso?

Come sta Giulia Salemi? Dopo aver ricevuto notizie direttamente dalla mamma (la simpaticissima Fariba), adesso a parlare della sua condizione di salute è proprio l’influencer che, durante alcune Instagram stories, ha spiegato che sta meglio e che Francesco Monte non l’ha persa mai di vista. L’amore vero emerge soprattutto nei momenti difficili. E così è stato per Giulia e Francesco. La febbre molto alta della Salemi ha fatto preoccupare tutti: i suoi fan l’hanno tempestata di messaggi e, adesso che il peggio è passato, ha fatto un gradito ritorno social. Con lei l’immancabile Monte. Entrambi vorrebbero tornare quanto prima alla normalità: Giulia, vulcanica come poche, non riesce proprio a stare ferma!

Giulia Salemi e Francesco Monte insieme: il momento difficile ha rafforzato il loro rapporto

Su Instagram, Giulia Salemi ha finalmente chiarito che sta bene, anche se non è facile riprendersi del tutto (pure Francesco è piuttosto provato): “Volevo darvi una buona notizia. Ce l’abbiamo fatta, io e Francy. Siamo entrambi K.O. Però sapete… volere è potere! Tutta la forza la troviamo sempre dentro di noi. Vi volevo ringraziare tutti per la dolcezza. In questi giorni siete stati gentilissimi, grazie. Sto meglio. Incrociamo le dita”. Anche in un momento delicato, non sono mancati i detrattori, che hanno attaccato senza sosta la fashion blogger: ci ha pensato Fariba a zittire tutti!

La confessione di Giulia Salemi sulla febbre

Ha bisogno di riposo, la Salemi, come ha fatto sapere lei stessa su Instagram: “Non sono ancora guarita, ma lo sapete che sono una testona power. Quindi si parte lo stesso”. Hanno superato questo brutto momento, Francesco e Giulia, ma avranno sicuramente la forza necessaria per affrontare altre difficoltà. Ci saranno ovviamente anche giornate stupende, che non dimenticheranno mai, come l’ultima di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Un’altra amatissima coppia nata al Grande Fratello.