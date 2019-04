Giulia Salemi sta male, la mamma aggiorna e si scaglia contro gli haters

Giulia Salemi, la modella sta male con febbre molto alta. La mamma Fariba aggiorna i fan e si scaglia contro gli haters

Giulia Salemi si è recata al pronto soccorso alcuni giorni fa per via di una febbre molto alta, a 40 per specificare. A dare la notizia la mamma Fariba che ha scattato una foto della figlia mentre si trovava in ospedale mentre aspettava il suo turno per essere visitata. Niente di grave, per fortuna, per Giulia che sta solo affrontando una bruttissima influenza. Accanto a lei in questo momento ci sono la mamma, che in tante occasioni abbiamo visto proteggere e prendersi cura di sua figlia, e il fidanzato che la ama molto, Francesco. Ad aggiornare i fan della modella, sempre Fariba che in una lunga storia di Instagram spiega il motivo della malattia di Giulia e si scaglia anche contro gli haters. Sappiamo infatti che Giulia e Francesco sono molto amati ma molte sono le persone che invece li attaccano per il loro amore e, sinceramente, anche per qualsiasi cosa facciano nelle loro vite. Sul loro amore c’erano davvero tanti dubbi, ma usciti dalla casa del Gf Vip il loro rapporto si è consolidato ed ora vivono anche insieme.

Giulia Salemi, Fariba aggiorna i fan sulla condizioni di salute della figlia

“Giulia è stazionaria. Non riesce a mangiare niente“, ha esordito la Therani su Instagram. “Come avete visto qualche giorno fa non ha mandato in aria il lavoro ed è andata a scattare. La aiuterò a fare la valigia e partirà lo stesso. Vi ringrazio ancora per tutto l’energia positiva che ci state mandando“. Poi una attacco agli haters, contro le male lingue e tutti coloro che attaccano Giulia senza motivo, proprio a loro Fariba manda un invito più che chiaro, quello di lasciar stare commenti negativi e ingiusti. “In tutto questo invito le persone invidiose e frustrate che non sono nostri fans a lasciare le nostre pagine“. Queste persone sono colpevoli, secondo Fariba, di andare a “sputare veleno” su di loro senza motivi e su altre pagine.

Anche Francesco Monte aggiorna i fan

Come già detto da mamma Fariba, Giulia è stazionaria ma è così forte e determinata da partire per un nuovo lavoro. Anche Francesco Monte, nella serata di ieri, ha aggiornato i suoi fan, chiarendo: “Giulia ha la febbre alta, è tornata a casa, occorre solo riposo e amore di casa“.