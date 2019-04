Luca e Ivana, traguardo importante e dedica a una persona lontana

Luca e Ivana news, l’amore supera ogni più rosea aspettativa: la coppia del Gf sorprende ancora tutti

Ivana e Luca hanno raggiunto un traguardo importante: stanno insieme da quasi due anni. La coppia del Grande Fratello non ha mai conosciuto un periodo di crisi e il sentimento cresce di giorno in giorno. Per questo i fan si chiedono quando decideranno di convolare a nozze e di metter su famiglia. È ancora presto, hanno risposto in più riprese Ivana e Luca ma tutto questo fa comunque parte dei loro progetti futuri. Non vogliono bruciare le tappe, vogliono fare tutto passo dopo passo. Una coppia molto matura, schietta, autentica e piace proprio per tutte queste catatteristiche, piuttosto rare nelle coppie che nascono in TV.

La dedica d’amore di Ivana al suo Luca: dopo il Gf Vip, traguardi importanti

Ivana Mrazova ha voluto scrivere su Instagram un messaggio stupendo per Luca Onestini in vista del loro secondo anno di fidanzamento: “Molto più di un anno fa. Ma come vola il tempo? E se potessi tornare indietro? Non cambierei assolutamente nulla. P.S. I love you”. Il fidanzato le ha risposto così: “P.S. I love you too”. Ah, Ivana ha tolto anche una curiosità a una miriade di follower: beve ancora collutorio come se fosse il drink più buono del mondo? La risposta della ragazza non è tardata ad arrivare: certo, ne va pazza!

Il fratello di Luca Onestini al Grande Fratello 16: il messaggio dell’ex tronista a Gianmarco

Luca ha invece scritto un lungo messaggio su Instagram al fratello Gianmarco Onestini, ora “rinchiuso” nella Casa del Grande Fratello 2019: “Ovunque andrai, qualsiasi strada prenderai, io sarò sempre dalla tua parte. Sempre insieme. Ti voglio bene, fra. Go, Gimbo, go! GO, proprio come le tue iniziali”. Anche Ivana fa il tifo per lui: “Daje cognatino!”. Gianmarco troverà la sua anima gemella proprio al Gf come è successo a Luca? Il ragazzo potrebbe rubare il cuore di tante fanciulle!