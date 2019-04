Gianmarco Onestini al Gf 16, arriva la reazione di Luca (e spunta il nome di Soleil)

Grande Fratello, Gianmarco Onestini concorrente: è il fratello di Luca

Gianmarco Onestini è un concorrente del Grande Fratello 2019. Il suo cognome vi avrà detto già tutto: è infatti il fratello di Luca Onestini, che conosciamo già benissimo. Luca è stato prima tronista, poi concorrente e secondo classificato al Gf Vip 2. E proprio mentre in onda l’entrata nella Casa di Gianmarco, Luca su Instagram era sintonizzatissimo! Il fidanzato di Ivana Mrazova infatti ha pubblicato tra le stories tutto il momento dell’ingresso al Gf 2019 del fratello. Tra le urla di incoraggiamento e un po’ di gioco, Luca ha detto: “Sappiamo già per chi fare il tifo, assolutamente”. Non potrebbe di certo tifare per qualcun altro!

Gianmarco Onestini al Gf 2019, la reazione di Luca su Instagram

E mentre Iva Zanicchi (che ha fatto una gaffe svelando tutto su Serena Rutelli!) faceva i complimenti a suo fratello Gianmarco, Luca ha detto: “Iva è già innamorata di Gimbo, è incredibile”. Poi una foto del fratello con su scritto “Siamo tutti con te”. Anche Ivana ha dedicato un breve video al cognato, con cui va molto d’accordo. Chi invece non ha affatto legato con Gianmarco è stata Soleil Sorgè, ex fidanzata di Luca Onestini. Quando quest’ultimo era chiuso nella Casa, era stato proprio Gianmarco a entrare per avvisarlo su ciò che stava accadendo fuori tra Soleil e Marco Cartasegna. Barbara d’Urso ha mandato in onda proprio le immagini di quel momento, poi ha chiesto un commento al concorrente del Gf 16.

Gf 2019, Gianmarco Onestini risponde a Soleil: “Ha detto a me cose che descrivono lei”

A distanza di più di un anno, Barbara ha chiesto a Gianmarco di rispondere all’attacco di Soleil, che lo definì un “morto di fama”. Queste le parole del fratello di Luca Onestini: “Penso sia una persona che mi ha detto cose che alla fine descrivevano la sua persona. Lei ha fatto altri programmi, le persone l’hanno conosciuta per quella che era. Una persona che comunque dà poco importanza ai rapporti in generale, una persona che per fortuna non fa e non farà mai più parte della mia vita. È lei alla fine che ha provato a fare altri programmi, però non è riuscita ad avere un riscontro”. Barbara ha anche detto che Soleil è arrivata in finale all’Isola, ma così non è (chiedere a Marina La Rosa).

Gf 16, Gianmarco Onestini: “Rifarei tutto, il tempo mi ha dato ragione”

Prima di rispondere alla domanda di Barbara, comunque, Gianmarco ha anche detto che tornando indietro rifarebbe tutto: “Certo rifarei tutto. Ho fatto venire fuori la verità. Il tempo mi ha dato ragione. Anche se inizialmente molte persone mi avevano attaccato, alla fine sono usciti i fatti. Chi ama profondamente un fratello avrebbbe fatto quello che ho fatto io. No, non l’ho sentita mai più. Per me è un discorso chiuso. Da quel momento non l’ho più sentita”. Argomento chiuso oppure Barbara d’Urso tornerà a parlare di Soleil con Gianmarco al Grande Fratello? Così come potrebbe riparlare del tradimento di Valentina Vignali…