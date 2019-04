Serena Rutelli al Gf ringrazia i genitori: la gaffe di Iva Zanicchi svela tutto

Grande Fratello, Serena Rutelli è la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli

Serena Rutelli del Grande Fratello è una “figlia di”. I suoi genitori sono infatti Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Sentiamo parlare di questa concorrente del Gf 2019 da qualche giorno, Barbara d’Urso l’ha presentata in anteprima e stasera si è parlato ancora di mamma e papà Rutelli. Come tutti gli altri concorrenti della 16esima edizione, infatti, in passerella Serena ha salutato i suoi genitori (a distanza, perché non erano in collegamento) e si è parlato della sua storia. Non in modo approfondito, sicuramente se ne parlerà ancora nel corso del Grande Fratello 2019, ma qualcosa è stato accennato così la conduttrice ha potuto chiedere a Serena di mandare un messaggio a mamma e papà.

Serena Rutelli al Gf 2019, il messaggio ai genitori: “Li voglio ringraziare”

Prima di tutto, Serena ha confermato anche prima di entrare nella Casa che partecipare al Grande Fratello è sempre stato un suo sogno: “Da quando avevo 18 anni, da tantissimo tempo. Ogni anno a mamma e papà dicevo quando mi fai andare al Grande Fratello, e poi alla fine…”. Ma Barbara ha voluto mostrare alla concorrente cosa è successo stamattina. La d’Urso infatti era in collegamento con Forum e ha parlato con la mamma di Serena, che era un tantino in ansia per lei. E così la ragazza ha tranquillizzato i genitori: “Io li voglio ringraziare perché mi hanno fatto realizzare questo sogno. Io la prendo come un gioco, come un divertimento. Spero di far divertire tutti. Di piacere. Cerco di essere me stessa, il più semplice possibile”.

Gf 2019, la gaffe di Iva Zanicchi con Serena Rutelli: l’opinionista svela tutto ai concorrenti

Dopo l’entrata in Casa di Serena, è arrivata però la gaffe di Iva Zanicchi al Gf 2019! L’opinionista infatti, mentre lo studio era in collegamento con la Casa, ha parlato della storia di Serena, ovvero del fatto che è stata adottata. I concorrenti del Gf hanno quindi scoperto così che Serena è stata adottata, mentre magari Barbara aveva in mente un altro modo per dirlo a tutti. O magari se ne sarebbe parlato più in là! “Ho fatto peggio della Venier l’anno scorso”, ha detto Iva Zanicchi ricordando la famosissima gaffe di Mara Venier con Cecilia e Brice all’Isola dei famosi! Iva, comunque, ha detto che non era a conoscenza del fatto che i Rutelli avessero adottato dei bambini. Tre, per la precisione, come ha sottolineato la d’Urso. “Mi ha colpito in modo profondo. Complimenti a questa famiglia”, ha detto la Zanicchi. “Un gesto bellissimo, straordinario”, ha detto subito dopo Malgioglio.