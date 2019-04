Quando e perché Serena Rutelli è stata adottata da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Serena Rutelli, la concorrente del Grande Fratello 16, è la figlia adottata di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. La ragazza, classe 1990, lavora come estetista e da tempo sognava di fare un’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. “Un giorno mi ha chiamato Barbara Palombelli e mi ha chiesto il numero di telefono per fare i provini del Grande Fratello. Serena ha fatto regolare provino ed è stata presa: vuole fare questa esperienza e poi tornare alla sua vita di sempre, non è interessata al mondo dello spettacolo”, ha rivelato Barbara d’Urso a Forum. Serena ha alle spalle una storia difficile che, inevitabilmente l’ha segnata, ma grazie alla sua famiglia adottiva è riuscita a crescere in maniera sana e serena, tanto che oggi è una donna allegra e gioiosa.

La storia di Serena Rutelli, abbandonata dalla sua famiglia

Serena Rutelli è stata abbandonata da piccola con la sorella minore Monica: le due sono cresciute in una casa famiglia fino a quando, intorno all’età di 7 e 4 anni, sono state adottate da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. “Mia madre ci ha abbandonate quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa famiglia. Siamo rimaste là dentro per tre anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore”, ha raccontato Serena al provino per il Grande Fratello.

Quanti figli hanno Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli – sposati dal 1982 – hanno quattro figli. Il più grande, Giorgio, è naturale mentre gli altri tre Francisco, Serena e Monica, sono tutti adottati. L’ex politico e la giornalista hanno fatto questa scelta perché sognavano di avere una famiglia numerosa ma soprattutto volevano aiutare delle persone meno fortunate. “Non c’è nessuna differenza tra un figlio adottivo e un figlio naturale, perché tutti i figli sono difficili, perché i nostri figli sono circondati da un mondo molto difficile” ha spiegato Rutelli tempo fa. Sulla stessa lunghezza d’onda la moglie Barbara, che ha invece puntualizzato: “È un’impresa difficilissima. Tanti anni di attesa, tante umiliazioni, tanti pianti, e poi una gioia indescrivibile. Seguita, esattamente come il parto, dalle mille difficoltà dell’essere genitori”.

Serena Rutelli è fidanzata da tempo con Prince Zorresi

Come si può notare dal suo profilo Instagram, Serena Rutelli è fidanzata da tempo con il giovane calciatore italo-senegalese Prince Zorresi. Dopo aver giocato nella Salernitana, nel Latina e nel Vicenza il 21enne è attualmente un difensore dell’Audace Calcio Verona.