Francesco Monte a Verissimo: Giulia Salemi scoppia a piangere

View this post on Instagram

Vorrei dire a questa piccola Giulia che davanti a lei succederanno tanti avvenimenti che ti cambieranno ,ti faranno stare male , ti renderanno felice , ti faranno pensare che non sei abbastanza forte, bella e intelligente . Riceverai tanti no ma anche tanti si, porte si chiuderanno e portoni si apriranno . Cadrai e ti rialzerai . Volevo dirti che tutto si sistemerà e di non mollare mai .. non perdere mai la voglia di combattere e la speranza nel realizzare i tuoi sogni. Credi in te stessa anche quando gli altri non lo faranno perché tutta la forza la troverai dentro di te . Non arrenderti perché quando meno te l’aspetti arriverà l’arcobaleno nella tua vita . Grazie amici reali e amici virtuali per tutti gli auguri e tutto l’amore che mi dimostrate ogni giorno , grazie a tutti per aver perso anche 5 minuti della loro vita pensando a me, scrivendomi un messaggio , un post o una storia. Mi sento davvero fortunata ad avere una gang come voi… Grazie alla mia famiglia che è sempre presente, pronta a sostenermi e nel nostro caos è meravigliosa così com’è , perché la bellezza vera sta nelle imperfezioni. Vorrei inoltre ricordare a quella Giulia che tutto quello che ha letto di Cenerentola, Biancaneve e la Bella Addormentata è assolutamente vero. Il principe Azzurro esiste davvero… il mio ci ha messo un po’ di più ad arrivare solo perché veniva da Taranto.. @francescomontereal mi hai travolto la vita e mi stai facendo vivere questo compleanno in maniera nuova per me, pieno di amore e con una maturità e una consapevolezza in più!!! Non mi aspettavo tutto questo .. Grazie a tutti davvero siete POWER ♥️ #giuliasalemi #26 #grazieatutti