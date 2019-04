Giulia Salemi e Francesco Monte in California dopo il pronto Soccorso e Verissimo

Nelle ultime ore Giulia Salemi aveva fatto allarmare un po’ i suoi sempre più numerosi fan a causa di una febbre molto alta. A dare la notizia via social era stata la mamma Fariba, che preoccupata aveva accompagnato la figlia in ospedale, al pronto soccorso, perché troppo debilitata. Fortunatamente l’ex gieffina sta bene, tanto da essere riuscita ad andare prima a Verissimo da Silvia Toffanin (per registrare la puntata che andrà in onda il sabato 13 aprile) e poi volare fino in California con il suo Francesco. I due innamorati si trovano nella città di Palm Springs per prendere parte all’imperdibile Coachella Music and Arts Festival, come riporta il sito Ultimenotizieflash. Giulia, proprio qualche ora fa, ha aggiornato tutti i loro seguaci con varie stories dal suo profilo Instagram ufficiale, felice e sorridente insieme alla sua dolce metà.

Francesco e Giulia insieme in California a Palm Springs: il messaggio dal letto e il saluto ai fan

“Ragazzi… non so con quale fuso e jet lag, ma ci siamo. Qua sono le 11.33, da voi sarà tipo notte piena, quindi vi auguriamo la buona notte”, dice Giulia mentre ride e col volto assonnato. Francesco non parla, ma sorride anche lui e sul finire del video manda un bacio alla foto-camera, proprio come la sua fidanzata. Qualche ora prima i due erano stati insieme negli studi di Verissimo per un’intervista di coppia. Il viaggio in California sembra fosse già programmato da tempo e tutto era prenotato. Nonostante il problema di salute, Giulia ha fatto di tutto per non rinunciare a questo viaggio, senza saltare nemmeno gli impegni di lavoro già presi. Un’ulteriore prova d’amore nei confronti di Francesco che, stando a una delle ultime storie, in questo momento si sta prendendo cura di lei, con coccole e tenerezza.

Giulia Salemi e Francesco Monte a Verissimo: la dedica a Silvia Toffanin

Giulia e Francesco prima di partire per la California hanno raggiunto Silvia Toffanin negli studi di Verissimo per prendere parte alla registrazione della prossima puntata, che andrà in onda sabato 13 aprile. Sempre su Instagram, la Salemi ha speso delle dolci parole nei confronti della conduttrice: “Intervista davvero bellissima… Silvia di un amore e di una dolcezza unica… mi ha fatta emozionare”, scrive sotto una foto in cui si vede che piange, mentre la Toffanin sta per abbracciarla. Giulia è anche andata a Los Angeles, come ha scritto con un post sempre su IG.