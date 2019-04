Giulia Salemi: festa a sorpresa per il compleanno. Monte complice

Giulia Salemi ha compiuto 26 anni. L’ex gieffina ha ricevuto una bellissima festa a sorpresa. Ad organizzarla il fidanzato Francesco Monte

Il 1 aprile, Giulia Salemi ha festeggiato i suoi 26 anni. L’innamoratissimo fidanzato, Francesco Monte, le ha organizzato una bellissima festa a sorpresa in un noto ristorante di Milano. Ad immortalare la serata numerosi video e foto apparsi poi nella notte su Instagram. Una festa con i fiocchi che Giulia non si aspettava minimamente. “Devo dire che non mi aspettavo una festa a sorpresa“, così la Salemi ha confessato sui social dove appare emozionata dal calore e dalla vicinanza di amici e famiglia. Presenti al party anche tanti concorrenti dello scorso GF Vip 3 con i quali Giulia ha condiviso la casa e l’esperienza. Ad accompagnare Giulia nella location prescelta Francesco Monte che è sempre più innamorato di lei. Una torta stupenda quella con cui l’influencer si è fatta immortalare, felicissima per la sorpresa ricevuta.

Giulia Salemi festa a sorpresa per il compleanno: tutti gli invitati

Tanti gli invitati vip alla festa a sorpresa per il compleanno di Giulia Salemi. Molti di questi erano suoi amici all’interno della casa di Cinecittà. Nelle foto appaiono infatti Stefano Sala, Martina Hamdy, Le Donatella, Ivan Cattaneo e Andrea Mainardi ma anche Giovanni Ciacci e Patrizia Bonetti. Un vero e proprio evento quello organizzato per fare gli auguri alla Salemi che è entrata nel locale bendata e accompagnata da Francesco. Presente ovviamente anche la mamma Fariba, mettendo a tacere una volta per tutte tutte le voci su un loro ipotetico allontanamento, dovuto a Monte. Situazione già largamente smentita in alcune ospitate tv.

Giulia e Francesco smentiscono la gravidanza

Stava impazzando ormai da giorni la notizia della presunta gravidanza di Giulia. A smentire il tutto ci ha pensato Francesco Monte che al Maurizio Costanzo Show ha dichiarato di esser troppo giovani per avere già un figlio, inoltre è poco che stanno insieme, solo tre mesi. L’amore è tanto ma per ora vogliono dedicarsi esclusivamente l’una all’altro.