Francesco Monte e Giulia Salemi aspettano un bambino? La risposta dell’ex tronista al Maurizio Costanzo Show

La loro storia è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, in pochi credevano nel loro amore ma la loro relazione sta andando a gonfie vele. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno intenzione di voler andare a convivere insieme ma stanno anche aspettando un bambino? I due saranno ospiti al Maurizio Costanzo Show, in seconda serata su Canale 5 giovedì 28 marzo. Per l’occasione, il padrone di casa ha lanciato una frecciatina ai due innamorati chiedendo loro se stessero pensando ad avere un bambino. Monte, imbarazzatissimo, ha colto la balla al balzo per chiarire che è presto per loro parlare già di figli e che aspetteranno ancora un po’ di tempo. A riportare la notizia Gossipblog, che ha anche raccontato che è stato l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi ed ex tronista di Uomini e Donne a ribadire che lui e Giulia stanno insieme da soli tre mesi e che c’è tempo per diventare genitori. Solo qualche settimana fa, inoltre, mamma Fariba aveva annunciato a Pomeriggio 5 che i due innamorati hanno deciso di convivere. Un passo alla volta per la coppia tra le più amate nate nei reality show.

Monte e Giulia Salemi: l’amore dura da tre mesi

L’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi dura da ben tre mesi. Dopo tira e molla nella casa del GF Vip, i due hanno trovato un equilibrio fuori dal programma e hanno anche pensato di prendere una casa tutta per loro. A raccontare le intenzioni di Giulia, è stata mamma Fariba a Pomeriggio 5: “Non c’è niente di strano. Sono sempre insieme, se vanno a vivere insieme ben venga. Sono inseparabili, sempre appiccicati”. Proprio mamma Fariba è stata al centro di alcune polemiche sul rapporto con Francesco e sua figlia Giulia. A placare gli animi ci ha pensato la giovane Salemi che ha spiegato al Maurizio Costanzo Show che sua mamma e il suo fidanzato vanno d’accordo e fanno spesso comunella.

Francesco e Giulia: una coppia molto amata

Francesco e Giulia sono molto amati. Dopo la brutta esperienza dentro le mura della casa nella precedente edizione e dopo la rottura con Cecilia Rodriguez, il bel Francesco ha ritrovato l’amore e la serenità accanto alla bella italo-persiana che ha stupito tutti per la sua simpatia e genuinità al GF Vip 3.