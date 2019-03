Giulia Salemi e Francesco Monte vanno a convivere? Risponde Fariba

Fariba Tehrani parla della presunta convivenza tra Francesco Monte e Giulia

Continua a far notizia la love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi. A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip i due sono inseparabili e di recente sono stati pizzicati dal settimanale Nuovo mentre visitavano alcuni appartamenti a Milano. Francesco e Giulia vanno a convivere dopo l’esperienza nel reality show Mediaset? Barbara d’Urso lo ha chiesto a Fariba Tehrani, la madre della Salemi, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. In studio era presente pure Riccardo Signoretti, direttore della rivista che negli ultimi giorni ha parlato insistentemente di questa convivenza tra la modella e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Le parole di Fariba Teharni e Riccardo Signoretti

“Giulia mi ha detto che non è questo l’attico che hanno scelto (quelle nelle foto pubblicate su Nuovo, ndr) ma che l’idea c’è”, ha detto Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5. Fariba Tehrani ha aggiunto: “Non c’è niente di strano. Sono sempre insieme, se vanno a vivere insieme ben venga. Sono inseparabili, sempre appiccicati”. Anche Barbara d’Urso ha detto la sua: “Sono davvero felice, sia per Francesco sia per Giulia”.

Le ultime dichiarazioni di Giulia Salemi su Monte

“Tra noi la passione è altissima”, ha dichiarato Giulia Salemi in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. L’italo-persiana sogna un futuro da moglie e madre ma per il momento preferisce vivere con calma e senza fretta la storia d’amore con Francesco Monte.