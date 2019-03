Francesco Monte e Giulia Salemi news: C’è posta per te e convivenza

Francesco Monte è pronto a tornare in tv. Dopo la fine del Grande Fratello Vip e l’intervista a Verissimo, l’ex tronista di Uomini e Donne è sparito per un po’ dal piccolo schermo per concentrarsi sulla vita privata e in particolare sulla nuova storia d’amore con Giulia Salemi. Nelle prossime settimane, come apprendiamo noi di Gossipetv, Francesco sarà protagonista di una puntata di C’è posta per te, che è stata registrata negli scorsi giorni negli studi Mediaset. Per Monte si tratta di una novità: prima d’ora non aveva mai partecipato allo show del sabato sera di Maria De Filippi. Una notizia che, siamo sicuri, farà felici le tante fan del tarantino, che da tempo auspicano una maggiore presenza del 30enne in televisione.

Le ultime dichiarazioni di Giulia Salemi su Francesco Monte

In attesa di vedere Francesco Monte a C’è posta per te, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il pugliese e la nuova fidanzata Giulia Salemi. “Convivenza? È come se lo facessimo. A Roma da lui, a Milano da me. Tra noi la passione è altissima”, ha assicurato l’italo-persiana al settimanale Chi. La giovane sogna di avere dei figli ma per il momento è ancora presto. “Mi vedo madre, ma ci vuole stabilità sia emotiva sia economica. Io sono figlia di separati e quando sarò mamma vorrei farlo al top”, ha spiegato la Salemi.

Giulia Salemi vittima di cyberbullismo: Francesco la difende

Negli scorsi giorni Giulia Salemi è stata vittima di cyberbullismo: tempestivo è stato l’intervento di Francesco Monte, che ha difeso la sua compagna da haters e troll.