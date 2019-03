Francesco Monte furioso contro gli haters di Giulia: “Schifato e rabbrividito”

Francesco Monte è su tutte le furie: la risposta agli haters di Giulia Salemi

Francesco Monte non ne può più, le cattiverie verso Giulia Salemi lo hanno mandato su tutte le furie ed è intervenuto. La sua fidanzata è stata presa di mira da diversi haters su Instagram, sono state scritte cose indicibili nei confronti di Giulia. La cattiveria ha raggiunto e superato tutti i limiti, per questo Francesco e anche mamma Fariba Tehrani hanno deciso di intervenire scrivendo un messaggio contro i leoni da tastiera. Anche se in questo caso non sarebbe neanche corretto parlare di leoni da tastiera, perché alcuni commenti non trovano giustificazione in nulla né meriterebbero di essere classificati in alcun modo. Tuttavia, nel tentativo di fermare questa ondata di insulti e minacce verso Giulia, Francesco ha lasciato un commento sul profilo Instagram di Gossipetv che è spiccato tra i tanti in cui veniva offesa la sua fidanzata.

Giulia Salemi nel mirino degli haters, interviene Francesco: “Rabbrividito dalle brutte parole”

“Io sono schifato e rabbrividito dalle brutte parole e insulti che ho letto nei confronti di Giulia… Addirittura incitare alla violenza, voler picchiare, lanciare oggetti addosso… Ragazzi ma stiamo dando i numeri? Stiamo impazzendo?”. Così ha esordito Francesco nel suo commento. Ma non si è limitato a questo, perché il suo commento poi prosegue: “Questa gente è meglio che si dia una calmata! Chi parla così è la vergogna degli uomini, non può essere definito umano e ancora di più mi girano […] perché si tratta della mia fidanzata… Imparate bene una cosa il rispetto… Quello non deve mancare mai! Grazie dell’attenzione”. Purtroppo non sappiamo quanto le parole di Francesco possano servire a placare gli animi, ma magari in minima parte servirà a impedire ai prossimi di scrivere cattiverie gratuite. Successivamente, Francesco ha aggiunto un’immagine contro il cyberbullismo tra le stories, scrivendo: “Giusto perché a qualcuno passa di mente, ma il cyberbullismo è violenza!”.

Francesco e Giulia, anche Fariba interviene in difesa della figlia

Il commento è stato ripreso anche da Fariba, con cui ricordiamo non c’è assolutamente una guerra in atto. La mamma di Giulia oltre a mettere “mi piace” al commento di Francesco, lo ha riportato sul suo profilo e ha aggiunto: “Le persone ignoranti pensano di poter agire in modo cattivo e farla franca. Quello che non capiscono è quello che noi diamo ci torna indietro! Adoro l’odore del karma nell’aria”. Giulia non è intervenuta perché ha deciso di aderire a una challenge di Instagram prendendosi una pausa di un giorno, ma è probabile che sceglierà di ignorare queste persone.