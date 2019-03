Giulia Salemi si prende una pausa dai social: l’annuncio ai fan (VIDEO)

Giulia Salemi lascia i social per un breve periodo: i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione

Giulia Salemi ha decisamente spiazzato i fan ieri notte. L’ex gieffina, che è sempre stata molto attiva sui social, ha annunciato di avere intenzione di prendersi una pausa da Instagram. Il motivo? Giulia si sarebbe resa conto di dedicare troppo tempo al web. I social, seppur la tengono in contatto con le persone che la supportano e le hanno aperto diverse porte nel mondo del lavoro, hanno a volte preso il sopravvento nella sua vita. La Salemi ha spiegato di aver parlato della cosa anche con Francesco Monte ed entrambi, dopo essersi confrontati, sono arrivati alla stessa conclusione.

Giulia Salemi su Instagram spiega ai fan di volersi prendere una pausa dai social: l’annuncio

L’intenzione di Giulia Salemi, sia chiaro, non è quella di lasciare i social a livello definitivo. “In questi giorni sto facendo un po’ di riflessioni, anche con Franci” ha spiegato “A volte siamo troppo presi nel condividere un momento anzi che viverlo pienamente. Spesso mi succede che sono troppo presa dal social in sé, perché mi piace condividere e intrappolare quell’instante e farlo vedere a voi che, per me, siete ormai una sorta di famiglia. Però facendo così non sono pienamente in quella situazione o in quel contesto, quindi stavo valutando di fare un giorno di off, senza telefono, totalmente”.

Sui social, per esempio, è stata condivisa anche la foto del tanto atteso incontro di chiarimento tra Giulia Salemi, Francesco Monte e Fariba. Oggi, dopo le incomprensioni nate al Grande Fratello Vip e in seguito agli appelli lanciati dalla mamma della Salemi, sembra essere tornato il sereno tra i tre. Che dire dunque, tutto è bene ciò che finisce bene.