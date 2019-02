Francesco e Giulia, finalmente la verità su Fariba: l’ultima foto parla chiaro

Francesco Monte e Giulia Salemi, una foto su Instagram chiarisce i rapporti con Fariba

Poco fa su Instagram è arrivata una foto di Francesco e Giulia con Fariba che ha tranquillizzato i fan. I due ex gieffini non hanno nessun nemico da combattere in famiglia: va tutto benissimo. In questi mesi si è vociferato di un’antipatia di Fariba verso Francesco Monte, il fidanzato di sua figlia. Alcune dichiarazioni della persiana di Pechino Express avevano, a dire il vero, lasciato pensare che effettivamente i rapporti non fossero propriamente sereni. Di recente, infatti, con una lettera scritta al settimanale Di Più, Fariba ha fatto intendere che Monte aveva allontanato Giulia da lei. Le stesse dichiarazioni sono state smentite poi a Pomeriggio 5, dove Fariba ha detto che le sue parole erano stato in un certo modo manipolate.

Giulia Salemi e mamma Fariba, nessun attrito per colpa di Francesco Monte

Qual è la verità? Come stanno realmente le cose? I rapporti tra Giulia e Fariba proseguono a gonfie vele. Lo conferma una foto in cui appaiono tutti e tre insieme, felici e contenti. Nello scatto, Francesco abbraccia Giulia e mamma Fariba e tutti sfoggiano un sorriso luminoso. La foto è stata postata da mamma e figlia. Fariba ha aggiunto questa didascalia: “Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice. O più esasperato. O più… sicuro”. Giulia ha scritto, tra le stories, “Family first”, ovvero “La famiglia prima di tutto”, e ha taggato Francesco e Fariba. L’allegra famigliola dunque sta trascorrendo un tranquillo lunedì sera in giro per Milano, si presume. Sono in un locale e tra chiacchiere e risate, il rapporto tra Francesco e sua suocera Fariba di sicuro si consoliderà.

Francesco e Giulia news, torna il sereno con mamma Fariba

Se è vero che nella casa del Grande Fratello Vip Monte aveva più volte manifestato dissenso sulle intromissioni di Fariba, è anche vero che usciti dal reality show Giulia è stata in grado di trovare un equilibrio con tutti loro. Magari si frequentano meno rispetto a prima, forse Giulia è riuscita a diventare più autonoma, come desiderava. Fatto sta che non c’è nessuna lite in corso tra sua mamma e il suo fidanzato, con cui sta facendo passi da gigante nella relazione. “Siamo più unite che mai, è una madre. La TV non può rovinare un rapporto madre e figlia”, ha rivelato pochi giorni fa Giulia Salemi a Tabloit.it.