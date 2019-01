Francesco e Giulia come non li avete mai visti: la confessione su uno specchio

Francesco Monte e Giulia Salemi news, la coppia dopo il Grande Fratello Vip ha spiccato il volo

Le ultime news su Francesco e Giulia vi sorprenderanno! Stasera la coppia ha deciso di regalare emozioni ai loro fan. Dopo il Grande Fratello Vip la loro storia d’amore procede nel migliore dei modi. Seppure qualcuno ancora stenta a credere che possano durare, Francesco Monte e Giulia Salemi stanno dimostrando l’esatto contrario. Come nelle migliori favole, Giulia ha trovato il suo principe azzurro: non dimentichiamo, infatti, che ha raccontato di essere stata una fan di Francesco da adolescente. O comunque prima di entrare nel mondo dello spettacolo. Possiamo immaginare quindi lo stato d’animo perenne dell’ex gieffina: le sembrerà di vivere un sogno ogni giorno. Che dire di lui? Che ci crediate o no, Monte si è innamorato!

Francesco e Giulia, la dichiarazione d’amore sullo specchio

Stasera sui loro profili Instagram sono arrivate delle foto sorprendenti. Il primo a postarne di molto belle è stato Francesco: ne ha messe tre, per la precisione. In questi scatti i due si coccolano e giocano insieme facendo delle smorfie. Su ogni foto, inoltre, lui ha messo un cuore. Ma la vera sorpresa è arrivata con la foto pubblicata da Giulia! In questo scatto, in bagno, c’è una scritta molto interessante sullo specchio: “Ti amo piccolina mia”. Ebbene sì, Francesco lo ha detto! Le paroline magiche sono arrivate e certamente i fan adesso riprenderanno la foto su ogni pagina e su ogni profilo social dedicati alla coppia.

Francesco Monte innamorato di Giulia: è arrivato il “Ti amo”

Sembra chiaro insomma che tra Francesco e Giulia sia nato l’amore. Ormai non ci sono più dubbi, la foto del “Ti amo” sullo specchio è la conferma di tutto. Gli amori inaspettati alla fine sono quelli più belli e più duraturi, bisogna ammetterlo. Dopo il Gf Vip i fidanzatini si sono mostrati subito uniti e felici, giorno dopo giorno hanno coltivato il sentimento nato nella Casa. Si vedono spesso nonostante vivano in città diverse e le forti discussioni a cui eravamo abituati nel reality show potrebbero essere un lontano ricordo.