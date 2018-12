Francesco e Giulia news: i due di nuovo insieme, ma è un messaggio a spiazzare lei

Francesco Monte e Giulia Salemi, le ultimissime sulla coppia

Francesco Monte e Giulia Salemi news: le ultimissime di oggi vedono la coppia in procinto di riunirsi! Al momento infatti i due non si vedono da qualche giorno, hanno trascorso il Natale lontani e ognuno con la propria famiglia. I fan, che che ormai conosciamo come i Fralemi, adesso attendono di sapere quando Francesco e Giulia si riuniranno. Non può passare neanche un giorno in cui sono lontani senza che chi crede in questa coppia si domandi quando si rivedranno. Ebbene, oggi pomeriggio Giulia ha risposto alle domande su Instagram e ha fatto sapere che vedrà Francesco domani. “Io feliciue”, ha aggiunto l’ex gieffina usando un suo particolare modo di parlare che abbiamo già conosciuto nella Casa.

Francesco e Giulia news, la coppia insieme a Capodanno

Sempre da Instagram abbiamo appreso che Giulia e Francesco passeranno insieme il Capodanno. Lo ha detto proprio lei, ma non aspettatevi di trovare decine di storie sui loro profili nella notte di San Silvestro. Quando le hanno chiesto come va con Monte, lei infatti ha detto: “Molto bene amici, molto bene. Semplicemente quando stiamo insieme non siamo super social perché cerchiamo di ottimizzare il tempo e goderci l’un l’altro. Però tutto procede per il meglio”. Di tutto il tempo trascorso insieme comunque non mancano testimonianze, di recente infatti si sono mostrati felici e in preda alle coccole. Nella stessa serie di domande comunque, Giulia non ha parlato solo della relazione con Francesco, ma ha risposto anche a domande su mamma Fariba, rivelando se hanno litigato e in che rapporti sono oggi.

Giulia Salemi su Instagram, un messaggio particolare per lei

Tra le tante domande però ne è spuntata una molto particolare. Più che una domanda è un vero messaggio rivolto a Giulia: “Nessuna domanda, sei il mio angelo… Tu sai già perché… Mi hai salvata”. Questo le hanno scritto su Instagram. Si tratta di un messaggio che sicuramente ha spiazzato Giulia, ma lei ha visto il mittente e quindi sa bene di cosa si sta parlando. I fan come tutti noi invece no: avrà scritto una fan? Oppure una sua amica? Magari ce lo dirà più in là, o magari terrà per sé questa emozione. Le news su Francesco e Giulia per oggi terminano qui, ma continuate a seguirci per non perdere le ultimissime!