Giulia Salemi e Fariba hanno litigato? L’ex gieffina rivela tutto, ecco cos’è successo

Giulia Salemi e sua mamma Fariba Tehrani hanno litigato? I fan vogliono risposte

Giulia Salemi e Fariba Tehrani hanno litigato? Cosa sta succedendo tra mamma e figlia? I fan del Grande Fratello Vip, e non solo loro, hanno chiesto risposte e le hanno ottenute. C’è bisogno di fare chiarezza, insomma, ma Giulia non si è tirata indietro nel rispondere alle domande su mamma Fariba e sul loro rapporto. Probabilmente qualcosa è cambiato da quando lei ha partecipato al Gf Vip 2018, era chiaro che volesse prendere in mano le redini della sua vita e avrebbe preferito che sua madre si intromettesse meno. Avrà ottenuto ciò che sperava? Camminare con le sue gambe, chiedendo consigli ma agendo di testa sua? Forse sì, forse no.

Giulia e Fariba news, la figlia chiarisce in che rapporti sono oggi

La lettera scritta da Fariba a Giulia e Francesco non può essere decisamente considerato un comportamento di una persona che non dovrebbe intromettersi nella vita della figlia. Immaginiamo inoltre che le parole di Fariba non siano state accolte molto bene da Francesco Monte, che già in casa aveva detto che avrebbe preferito meno interferenze da parte dell’ormai suocera. Inoltre sono sorti ulteriori dubbi anche oggi, quando abbiamo saputo che Fariba è finita in ospedale e la figlia non era con lei. Le due sembravano essersi davvero allontanate, così qualcuno poco fa su Instagram ha chiesto all’ex gieffina se è vero che non vuole più sentire sua mamma. Insomma, Giulia e Fariba hanno litigato sì o no? Lei ha rivelato cosa è successo davvero: “No, non è assolutamente vero. L’ho sentita sempre via messaggio e ci siamo anche viste. Purtroppo c’è sempre una malainformazione generale”. C’è da dire però che la malainformazione di cui ha parlato altro non sono che dichiarazioni di sua mamma affidate a una rivista.

Giulia Salemi e il difficile rapporto con il padre: la rivelazione

Oltre a parlare di mamma Fariba, Giulia Salemi su Instagram ha dedicato delle belle parole a suo papà. Con lui ha avuto un rapporto complicato nell’ultimo periodo, ma dopo il Gf Vip va decisamente meglio. Se quindi con la mamma pare non sia più come prima, ha recuperato invece il rapporto col padre: “In realtà io ho sempre avuto un rapporto col mio papi. Semplicemente non ci sentivamo tanto. Ora invece abbiamo ritrovato una coesione, una sintonia… Siamo di nuovo tornati pappa e ciccia. Quindi siamo andati insieme a sciare, è stato bellissimo e sono felicissima”. Fariba continua a essere una figura troppo ingombrante per Giulia? E pensare che la situazione potrebbe ulteriormente cambiare, qualora la madre sbarcasse davvero sull’Isola dei famosi…