Isola dei famosi 2019, una concorrente dal Gf Vip: “Il mistero regna sovrano”

Isola dei famosi 2019 concorrenti, è in arrivo un volto noto del Gf Vip?

Sta per terminare il Gf Vip, ma ci avviciniamo all’Isola dei famosi 2019. Un possibile concorrente del reality show che ha luogo in Honduras potrebbe diventare un filo conduttore tra i due programmi televisivi. Potremmo ritrovare nel cast di Vip gestito da Alessia Marcuzzi una persona che invece Ilary Blasi non è stata proprio in grado di gestire. E non per demerito suo, ma perché il personaggio di cui stiamo per parlare fa scintille ovunque vada in televisione. Una personalità che però rischia di oscurare quella della figlia, perché è lei che sta tentando una carriera televisiva. Avete già capito di chi stiamo parlando? Esatto, della mamma di Giulia Salemi!

Fariba Tehrani concorrente dell’Isola dei famosi 2019? “Ci starebbe anche bene”

Si parla molto di Fariba concorrente all’Isola in questi giorni, dopo che proprio lei ha creato discussioni nella Casa, così ne ha voluto parlare anche Emanuela Gentilin nel suo appuntamento con Ultime alla casa di oggi. L’ospite della puntata è stato Mauro Coruzzi, che ha detto la sua sul rapporto tra Giulia Salemi e mamma Fariba. Della giovane pare non si sia fatto un’idea del tutto positiva: “Non è un caso che la Salemi è diventata popolare presso una fetta di pubblico facendo il red carpet e mostrando la farfalla […]. Ma anche lì, voglio dire, diventerai una professionista dei reality. Io pensavo volesse diventare attrice quando l’ho vista sul red carpet a Venezia”. Ma cosa ne pensa invece di Fariba all’Isola dei famosi? “Ci starebbe anche bene, andiamo avanti così poi dopo non so cosa possa succedere. Andremo verso i reality fatti dagli influencer. I nuovi Vip. Anche lì il mistero regna sovrano”. Influencer a parte, quella su Fariba concorrente dell’Isola 2019 è un’opinione abbracciata da molti appassionati dei reality. Dopo averla vista anche a Pechino Express, possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che sarebbe una concorrente interessante e che potrebbe scatenare diverse dinamiche. Non facendo annoiare il pubblico!

Fariba Tehrani? “È una personal trainer, o manager non lo so“

Fariba è uno di quei personaggi che si amano o si odiano, ma in un reality show c’è bisogno anche di personalità come la sua. In questi giorni sui social si legge spesso che secondo alcuni Fariba dovrebbe lasciare più libera Giulia, ha anche rischiato di rovinare tutto con Francesco. La ragazza stessa vorrebbe essere più indipendente e vivere la vita come meglio sente. Secondo Coruzzi, invece, mamma Fariba ha un progetto preciso: “Sembra che la madre abbia incentivato la figlia a procedere, come dire. È una personal trainer, o manager non lo so. […] Sono molto spesso delle madri non dico frustrate che è una parola fuori luogo ma delle madri che hanno voglia di far emergere le loro figlie. Non tanto per delle caratteristiche di talento verso qualche settore dello spettacolo, ma perché sono belle donne“.

Fariba all’Isola dei famosi 2019? Giulia potrebbe fermare tutto

Chissà se la produzione dell’Isola dei famosi sta effettivamente pensando a Fariba concorrente, ma la sua presenta in televisione rischierebbe di oscurare ulteriormente Giulia. Perché quest’ultima è venuta fuori principalmente per la storia con Monte, e non per tanto altro. Non a caso, dopo il Gf Vip Giulia ha chiesto a mamma Fariba di farsi da parte e questo potrebbe impedirle di accettare un contratto come concorrente dell’Isola dei famosi 2019. Come andrà a finire? Intanto scoprite chi sarà la nuova opinionista dopo Mara Venier!