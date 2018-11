Isola dei famosi 2019 cast, Alba Parietti nuova opinionista al posto di Mara Venier?

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2019 sarà Alba Parietti la nuova opinionista?

Il cast dell’Isola dei Famosi 2019 è in via di definizione. Ci sono novità sull’opinionista: sarà Alba Parietti? Con grande dispiacere del pubblico, Mara Venier non potrà più prendere parte al reality show perché è tornara in casa Rai. È tornata a condurre Domenica In lasciando un posto vuoto sia all’Isola dei famosi sia a Tu sì que vales. E ora è tempo di sostituirla anche nel reality. In queste settimane la macchina dell’Isola si è messa in moto e sta cercando i nuovi naufraghi, ma naturalmente è necessario pensare anche al resto del cast. Alessia Marcuzzi è stata confermata alla conduzione, vediamo le altre novità.

Isola dei famosi 2019 opinionista: Alba Parietti al posto di Mara Venier?

Le ultime news sul cast dell’Isola dei famosi 2019 sono giunte direttamente dal settimanale Oggi. In un trafiletto dedicato al reality show, infatti, si legge che Alba Parietti potrebbe essere la nuova opinionista. Proprio lei che ha sempre rifiutato di partecipare come concorrente ai reality, sarebbe stata condattata per prendervi parte ma in altre vesti. Proprio così, pare che ci siano stati già i primi contatti tra Mediaset e Alba Parietti per il ruolo di opinionista all’Isola 2019. Non si conosce ancora l’esito di questa proposta. Non si sa, quindi, se la Parietti ha accettato o accetterà questo compito, ma di sicuro nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Isola dei famosi 2019 cast e news: le ultimissime sulla nuova edizione

Oltre agli spoiler sui prossimi concorrenti naufraghi, a proposito del cast dell’Isola dei famosi 2019 possiamo dirvi anche che potrebbe esserci un gradito ritorno. Stiamo parlando di Alvin, che potrebbe tornare a essere inviato! Di lui si è sentita molto la mancanza e i commenti sui social parlavano chiaro, ma possiamo dire che Stefano De Martino non se l’è cavata poi così tanto male. Alessia Marcuzzi conduttrice, Alvin possibile inviato e Alba Parietti opinionista? L’Isola dei famosi 2019 inizia a prendere forma.