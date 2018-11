Isola dei famosi 2019 cast e news: tra i concorrenti una comica famosa

Cast Isola dei Famosi 2019: le news sui possibili concorrenti

Quali saranno i concorrenti del cast dell’Isola dei Famosi 2019? Emergono sempre più nomi di personaggi molto popolar. Si vuole dare un nuovo slancio a questo reality show dai buoni ascolti, ma che potrebbe fare molto di più. Il cast non è tutto, però: si possono mettere insieme anche personalità di spicco, ma non è detto che riescano a creare delle interessanti dinamiche su un’isola. L’elemento “imprevedibilità” deve essere preso sempre in considerazione. Mediaset sta puntando molto sui reality e sicuramente questa nuova edizione dei naufraghi non deluderà le aspettative. Ci saranno presto delle novità che incuriosiranno i telespettatori.

Un’attrice comica tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019

Alessia Marcuzzi sarà al timone dell’Isola dei Famosi. Sta cercando dei personaggi del nuovo cast di tutto rispetto e, tra questi – come fanno sapere il sito Bitchyf.it e le ultime news -, è spuntato il nome di Francesca Antonaci, conosciuta dai più col nome di Gegia. Una subrettina divertente, che negli anni Settanta è stata una delle protagoniste di svariate trasmissioni. Ha anche partecipato a un altro reality: Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti, e chiuso anticipatamente per via degli ascolti troppo bassi. Adesso è invece un’attrice comica. Che sicuramente saprà far divertire il pubblico a casa. Se dovesse venire realmente confermata tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019.

Il possibile cast dell’Isola dei Famosi 2019

Sono stati diffusi altri possibili nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi: Mediaset vorrebbe di nuovo Valeria Marini mentre Karina Cascella ha dato un risposta precisa; sembrano invece essere confermati Antonio Andrea Pinna, Viola Valentino, Antonella Mosetti, Claudio Sona, Rodrigo Alves e Fariba Teherani, la mamma di Giulia Salemi del Gf Vip. Dei personaggi davvero interessanti… che verranno presto annunciati da Alessia Marcuzzi?