Valeria Marini di nuovo all’Isola dei Famosi? Mediaset la vuole nel cast

Valeria Marini prossima inviata dell’Isola dei Famosi? Mediaset la vuole nel cast

Nuovi e interessantissimi progetti potrebbero presto portare Valeria Marini di nuovo in televisione. Di cosa si tratta? Di un altro reality. Quale? L’Isola dei Famosi. A scanso di equivoci, però, chiariamo subito una cosa: Valeria Marini non sarebbe una naufraga. Mediaset, infatti, starebbe pensando di affidare alla showgirl il ruolo di inviata della prossima edizione della trasmissione. Valeria Marini, quindi, potrebbe prendere il posto di Stefano De Martino che, come sappiamo, ha già confermato che non farà parte del cast il prossimo anno.

Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini? Da fidanzata a Temptation Island Vip a inviata

“Si mormora che Valeria Marini, dopo il successo di Temptation Island Vip, sia molto corteggiata dai vertici Mediaset” è stato scritto nella rubrica Piccole di Gossip di Oggi. A tal proposito, inoltre, è stato poi aggiunto che: “Pare infatti che l’ex star del Bagaglino sia in pole position per un ruolo inviata in un noto reality. Forse per l’Isola dei Famosi?”. Come è facile intuire, dunque, nulla di ufficiale è ancora trapelato ma, al contrario, si tratta solo di voci che, sebbene sempre più insistenti, tali sono destinate a rimanere fino a comunicazione (o smentita) ufficiale.

Valeria Marini star di Temptation Island Vip: i complimenti di Maurizio Costanzo

A complimentarsi con Valeria Marini per il ruolo di protagonista avuto all’interno di Temptation Island Vip è stato, proprio recentemente, Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, infatti, nella sua rubrica settimanale curata per Nuovo ha scritto: “Valeria rimane una donna di spettacolo. Si diverte a provocare. Fin dal primo momento in cui la Marini ha fatto il suo ingresso nel programma i telespettatori non hanno fatto altro che parlare di lei. La sua strategia di gioco – così come il suo modo di fare spettacolo – funziona alla grande”.