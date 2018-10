Valeria Marini a Temptation Island Vip, Costanzo: “La sua strategia ha funzionato”

Maurizio Costanzo commenta la partecipazione di Valeria Marini a Temptation Island Vip

Maurizio Costanzo elogia Valeria Marini a Temptation Island Vip, il programma prodotto dalla moglie Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. A detta del giornalista, la showgirl sarda è stata la regina del reality show di Canale 5. Con i suoi modi, divisa tra il fidanzato (anzi forse è il caso di scrivere ex) Patrick Baldassari e il tentatore Ivan Gonzalez, ha saputo tenere alta l’attenzione dei telespettatori. “Valeria rimane una donna di spettacolo. Si diverte a provocare e a catturare l’attenzione del pubblico coi suoi modi di fare a volte da femme fatale, altre da bambina pseudo innocente”, ha scritto Costanzo nella sua rubrica televisiva che da tempo cura sul settimanale Nuovo.

Valeria Marini regina di Temptation Island Vip: parola di Maurizio Costanzo

“Fin dal primo momento in cui la Marini ha fatto il suo ingresso nel programma i telespettatori non hanno fatto altro che parlare di lei. La sua strategia di gioco – così come il suo modo di fare spettacolo – funziona alla grande. Quindi a mio avviso commette un errore chi non riconosce la sua autentica professionalità”, ha sottolineato Maurizio Costanzo. E la strategia di Valeria è stata funzionale al successo della prima edizione di Temptation Island Vip, che ha avuto ottimi ascolti nonostante l’agguerrita concorrenza degli altri canali. La trasmissione è stata riconfermata per il prossimo anno, sempre sotto la guida di Simona Ventura.

Valeria Marini torna single dopo Temptation Island Vip

Dopo l’avventura a Temptation Island Vip, Valeria Marini è tornata single. Non ha fatto pace con Patrick Baldassari, mollato proprio all’Is Morus Relais, né ha cominciato una nuova relazione con l’aitante tentatore spagnolo Ivan Gonzalez. Riuscirà a trovare presto il grande amore della sua vita in modo tale da coronare il sogno di avere una famiglia tutta sua? Noi facciamo il tifo per lei!