Valeria Marini lascia Patrick: il gesto per Ivan stupisce tutti

Valeria Marini chiude la relazione con Patrick, ma il mancato gesto nei confronti di Ivan stupisce

Sin da subito Valeria Marini a Temptation Island Vip si è avvicinata al tentatore Ivan Gonzalez. Il giovane spagnolo, in davvero poco tempo, è riuscito a conquistare la bella showgirl. Ma dall’altra parte, ad assistere ai loro incontri è toccato a Patrick Baldassari. L’uomo ha più volte dichiarato, durante questa esperienza, che Valeria è troppo concentrata nel lavoro, tanto da sentirsi spesso un suo assistente. La Marini non ha fatto preso bene queste sue affermazioni, ma il pubblico ora si ritrova a rimproverarla, in quanto secondo molti telespettatori si sarebbe spinta un po’ troppo oltre con Ivan. La nota showgirl italiana non si è lasciata sfuggire nessun momento con il Gonzalez. Sono in tanti coloro che non hanno per nulla apprezzato l’atteggiamento della Marini. Il suo comportamento così inaspettato con Ivan ha fatto addirittura pensare che fosse tutto uno show architettato da lei. Grazie a questa esperienza, Valeria ha capito di voler a fianco un certo tipo di persona. Dall’altra parte, Patrick è molto deluso. I due si presentano così al falò di confronto.

Valeria Marini e il falò di confronto con Ivan Baldassari a Temptation Island Vip

Ma prima Patrick vede un ultimo filmato di Valeria e Ivan. Ancora una volta i due si appartano, ma non solo in acqua si scambiano anche più baci durante il weekend romantico. Nel frattempo, la nota showgirl saluta con molto affetto il tentatore, affermando che presto si vedranno. Poco dopo, durante il falò di confronto, la Marini rivela di essere stata ferita dalle parole del Baldassari. Non solo, la nota showgirl afferma di essersi accorta di non aver ricevuto amore da parte di Patrick durante la loro relazione. Ma Patrick sembra non sentirsi colpito da queste parole, in quanto convinto che Valeria gli abbia mancato di rispetto con Ivan. I due, nel corso del falò, si lasciano andare a un duro scontro, attraverso il quale Simona Ventura comprende che hanno visioni completamente diverse. La Marini ammette di essersi comportata male per provocare Patrick, ma quest’ultimo non crede alle sue parole.

Valeria Marini lascia Patrick Baldassari, ma non esce con Ivan Gonzalez

“Allora io voglio uscire da Temptation tenendomi dentro tutto quello che ho vissuto. Voglio uscire sperando di incontrare l’amore senza Patrick”, così Valeria decide di tornare ufficialmente single. Anche il Baldassari conferma di voler chiudere questa relazione e i due escono dal programma separati. Così, oltre Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Valeria e Patrick si sono lasciati nel reality delle tentazioni. Ma resta ancora il dubbio su un probabile futuro della Marini a fianco di Ivan. Al contrario di altri partecipanti, non c’è stato alcun incontro tra Valeria e il tentatore dopo il falò di confronto. Questo particolare, stupisce non poco.