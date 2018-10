Sossio lascia Temptation Island Vip da single: due promesse non mantenute

Temptation Island Vip, duro colpo per Sossio: lasciato da Ursula e rifiutato dalla tentatrice Sara Temptation Island Vip, duro colpo per Sossio: lasciato da Ursula e rifiutato dalla tentatrice Sara Falò di confronto all’insegna di urla e lacrime quello di Sossio e Ursula stasera a Temptation Island Vip. I due protagonisti di Uomini e Donne, infatti, dopo essere rimasti tre settimane distanti hanno finalmente avuto modo di incontrarsi e di parlarsi, decidendo alla fine di uscire separati dal programma. A decidere di chiudere, per prima, è stata proprio Ursula. La sua decisione, però, ha trovato completamente d’accordo Sossio che, dopo aver confermato a Simona Ventura di avere anche lui la stessa intenzione, è corso verso la tentatrice Sara. Il motivo? Forse provare a costruire qualcosa con lei e non uscire single dall’esperienza. Sara però, che a Sossio aveva promesso che sarebbe rimasta lì ad aspettarlo, al villaggio non si è fatta trovare. Un gesto questo che ha decisamente spiazzato il calciatore che, di fatto, ha dovuto così fare i conti con chiaro e palese rifiuto da parte della giovane. Sossio lascia single Temptation Island Vip: le promesse non mantenute dopo il falò di confronto con Ursula

La promessa della single Sara, ovvero quella di aspettare Sossio fuori dal programma, non è stata quindi mantenuta dalla stessa. La bella tentatrice, però, non è stata l’unica a ritrattare la sua posizione stasera. Sossio in persona, per esempio, aveva detto prima del falò che mai avrebbe negato a Ursula il suo legame con Sara. Una volta trovatosi di fronte alla fidanzata, però, il protagonista del Trono Over ha cambiato la sua versione. “Con Sara non c’ho fatto niente” ha infatti esordito dicendo “Non c’ho mai provato”. Ad onor del vero, però. lo stesso ha poi provato a fare chiarezza sulla questione, spiegando di aver visto in Sara la donna che vorrebbe tanto avere a suo fianco, pur rendendosi conto che con lei non ci sarebbe stato niente fuori.

Temptation Island Vip, la single Sara rifiuta Sossio: l’ironia sul web impazza

Che la single Sara si sarebbe tirata indietro e che non avrebbe accettato di frequentare Sossio fuori da Temptation Island Vip gli utenti del web, fin dall’inizio della puntata, lo avevano subito palesato. Su Twitter, infatti, i commenti e i meme ironici sull’incontro tra i due stanno impazzando. Della relazione mai nata tra loro due e della fine della storia con Ursula, come confermato da Maria De Filippi, si tornerà a parlare presto a Uomini e Donne. Qualcosa dunque, oggi, ci fa pensare che le sorprese non sono ancora finite.