Sossio a Temptation Island Vip: un commento di Gianni Sperti esalta il pubblico

Sossio a Temptation Island Vip: Gianni Sperti non vede l’ora di incontrare l’Aruta nello studio di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda l’8 ottobre, Maria De Filippi mostra un filmato riguardante Sossio e Ursula a Temptation Island Vip. Il pubblico di Canale 5 non ha pienamente apprezzato l’atteggiamento tenuto dall’Aruta nel villaggio dei fidanzati. Non solo, anche la Bennardo è finita nel mirino dei telespettatori in quanto in tanti vorrebbero vederla chiudere questa relazione. Ed ecco che anche Gianni Sperti e Tina Cipollari ammettono chiaramente di non essere, ancora una volta, riusciti ad apprezzare il comportamento dell’ex cavaliere del Trono Over. In particolare, nel video viene mostrata Ursula nel pinnetu mentre guarda un filmato riguardante Sossio. Quest’ultimo si trova insieme alla tentatrice Sara, con cui ormai trascorre molto tempo, in atteggiamenti che non passono inosservati. Sui social, infatti, sono subito partite accuse nei confronti dell’Aruta. Ma ecco che una domanda di Gianni sembra consolare non poco i telespettatori.

Sossio Aruta criticato a Temptation Island Vip: Gianni e Tina pronti ad attaccare l’ex cavaliere

Dopo aver visto il filmato, in studio, Gianni fa a Maria una domanda ben precisa. L’opinionista chiede se alla fine del reality Sossio verrà in studio per un confronto. La conduttrice risponde di sì. Infatti, solitamente funziona proprio così. Dopo la conclusione della messa in onda del programma, tutte le coppie si presentano per un ultimo confronto nello studio di Uomini e Donne. Dunque, anche Sossio e Ursula torneranno proprio nel posto dove si sono conosciuti. La domanda fatta da Gianni, fa pensare che l’opinionista sia pronto ad attaccare l’Aruta per il comportamento tenuto all’interno del reality. Non è la prima volta che Sperti se la prende duramente con il calciatore. Pertanto, il pubblico attende scintille durante il ritorno di Sossio in studio.

Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti al confronto con Sossio Aruta

Tina e Gianni conoscono bene Sossio. Da anni l’Aruta fa parte del Trono Over e da sempre non riesce a convincere i due opinionisti. Più volte, entrambi hanno ripreso duramente il calciatore, facendogli notare la sua voglia di prendere in giro le donne che conosceva. Con Ursula sembrava tutto diverso, sebbene Tina e Gianni non abbiano mai creduto alla loro sincerità. La Cipollari, dopo aver visto i filmati di Sossio nel reality delle tentazioni, l’ha subito attaccato.